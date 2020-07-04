Tok hissetmenizi sağlayarak kilo verdirecek en kolay 10 hile

1-Daha baharatlı yiyecekler yiyin

En sevdiğiniz yiyeceklerin üzerine biraz acı serpin veya acı biber yiyin, işte hepsi bu! Yapılan bir çalışmaya göre bu, yiyeceklerinizin lezzetini artıran ve açlığı azaltarak kilo kaybını destekleyen çok basit bir numara. Araştırmacılar “Kırmızı biber tüketmenin, özellikle düzenli olarak baharat tüketmeyen bireyler için iştahı yönetmeye ve daha fazla kalori yakmaya yardımcı olabileceğini bulduk" diyor.

2-İçeceğinizi uzun bardak ile için

Şekerli içecekler genellikle diyette önerilmez. En sevdiğiniz içeceği fazla kaçırmadan tüketmek için içeceklerinizi daha küçük, daha uzun bardaklara koyun. Hatta bardağınızın daha da dolu görünmesi için içeceğinize ekstra buz ekleyin!

3-Nane, nane, nane...

Nane kokusu ve tadı, gün boyunca gelip giden yeme isteğinizle savaşarak kilo kaybı sağlayabilir. Aşırı atıştırmayı azaltmak için gün boyunca nane aromalı bir mum yakmanızı veya lezzetli bir nane çayı içmenizi öneriyoruz.

4-Sık kullanmadığınız elinizle yemek yiyin

Biraz zor olabilir ancak "yanlış" el ile yemek daha yavaş yemenizi ve daha dikkatli olmanızı sağlayacaktır. Bunun açlığı azaltacağı ve yemeklerden daha fazla lezzet alınacağı belirtiliyor, bizden söylemesi...

5-Bir dizi renkli tabak alın

Yemeğiniz ile tabağınız arasında renk farklılığının olması, daha az yemenize olanak sağlıyor. Nedeni henüz tam olarak bilinmese de kırmızı renkli tabaklardan yemek yiyenlerin daha az yemek tükettikleri belirtiliyor.

6-Daha küçük tabaklar satın alın

Büyük servis tabakları aşırı yemenize yol açabilir. Şaşırtıcı bir şekilde beslenme uzmanları bile yemek için daha büyük bir tabak verildiğinde farkında olmadan normal yediklerinden yüzde 31 daha fazla yediler. Görünüşe göre yemek için daha küçük tabaklar tercih etmek daha iyi olacak.

7-Yeni bir tatlı alışkanlığı edin

Tatlıyı sevmeyen yok. Öyle ki bazıları akşam yemeği yemeden önce hemen tatlıya yumulur. Ne yazık ki bu alışkanlıklarımız diyetimize oldukça zararlı! Belki tatlının yerine yemekten sonra bir fincan lezzetli çayın tadını çıkarmak gibi farklı tercihler koyarak tatlı yeme isteğinizi bastırabilirsiniz.

8-Her yemeğe bir bardak su ile başlayın

Vücudu susuz bırakmak, koca bir göbeğe sahip olmanıza neden olabilir. Bol su ve bitki çayı tüketmek gün boyunca sizi iyi hissettirecektir. Neyse ki su kalori almaktan endişe etmeden istediğiniz kadar tüketebileceğiniz birkaç şeyden biri.

9-Yemeğinizin yanına bol sebze ekleyin

Fazla kaloriden kurtulamanın bir yolu da yemeklerinizi sebze yönünden zenginleştirmek. Böylece tokluk hissi sağlayarak fazla karbonhidrat tüketiminin önüne geçmiş olursunuz. İşte nasıl daha fazla sebze tüketeceğinize dair bazı fikirler: Etinizin yarısını mantarlar ile değiştirin, yulaf ezmesinin içine daha fazla elma ekleyin ve ekmek yerine tam buğdaylı pide tercih ederek içini daha fazla sebze ile doldurabilirsiniz.

10-Karbonhidratları tabanlık yerine sos yapın

Tahıllar yemeklerden sonra kan şekeri seviyelerinin yükselmesine neden olarak fazla kilo almaya neden olur. Bu yüzden onları kullanma şeklinizi yeniden düşünmenizi öneririz. Örneğin sabahları bir granola tabanı ile başlamak yerine bardağınızı yoğurtla doldurun ve daha sonra arzuladığınız gronalayı krema gibi üzerine serpin.