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04 Tem 2020 - 20:00- Gündem G: 04 Tem 2020 - 20:01

‘Altın kaplasalar yine bir şey olmaz’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un İzmit Yürüyüş Yolu’na 20 milyon liralık proje yapılacağını açıklaması üzerine Yürüyüş Yolu esnafı projeyi gazetemize değerlendirdi. Vatandaşlar, genel olarak projeyi olumlu bulurken, yapılacak değişiklik ile ilgili taleplerini dile getirdi.
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İlimize bir dizi ziyaretlerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmit Yürüyüş Yolu’na 20 milyon lira değerinde proje yapılacağını açıkladı. 20 milyona mal edilecek projenin 10 milyonun hibe, 10 milyonu kredi şeklide olacağı açıklanırken. Yürüyüş Yolu esnafı proje ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“YEŞİLLENDİRMELER ENGEL OLMASIN”

İzmit Yürüyüş Yolu esnaflarından Aslar Kebap Salonu sahibi Mehmet Çakmak (54), Yürüyüş Yolu projesi için çok geç kalındığını belirterek, “Ben bir esnaf olarak, bir vatandaş olarak bunu defalarca dile getirdim. Kocaeli’nin kalbi burası, bu proje çok daha önceden yapılmalıydı. Ben 45 senedir esnafım. Mehmet Sefa Sirmen’den bu yana İzmit’e bir çivi çakılmadı. Yürüyüş yolu ilk yapıldığında yeşili çok güzeldi, şimdi sadece toprak kaldı. 45 senelik yürüyüş yolu esnafı olarak yeni yapılacak projede peyzaj düzenlemesinin kesinlikle iyileştirilmesini istiyorum. Kara yemiş ağaçları cadde üzerinden geçen insanların dükkanlarımızı görmesini engelliyor. Yeni düzenlemede lütfen yeşillendirmeler dükkanların görünmesine engel olmasın” dedi.

“BU ÇEHREYE YAKIŞMIYOR”

Kanalizasyon sorununa vurgu yapan Çakmak, “Aydınlatmalar daha önce biraz iyileştirilmişti. Fakat Yürüyüş Yolu yeterli ve estetik bir görüntüye sahip olamadı. Yeni yapılacak projede lütfen dükkanların ve Yürüyüş Yolu’nun birbirine entegre olmuş bir şekilde aydınlatmaları yapılsın. Bir diğer sorunsa kanalizasyonlar. Yürüyüş Yolu istikametindeki kanalizasyonlar yeterli düzeyde suyu çekemiyor. Yağmur ani ve sık yağdığında kanalların önünde su birikintileri oluşuyor. Bu görüntüler bu çehreye yakışmıyor. Yeni düzenlemede bu kanalizasyonlarında elden geçirilmesini bakanlığımızdan rica ediyorum” ifadelerinde bulundu.

“İNSANLAR BURADA NEFES ALABİLSİN”

İnegöl Köfte Restoran’ın sahibi Hasan Cıhat Filiz (52), taleplerini dile getirerek, "Yürüyüş yolu esnafı olarak öncelikli sıkıntımız yolun trafiğe açık olması. Yeni düzenlemede lütfen buna dikkat edilsin. Sosyal etkinlik alanları oluşturulsun insanlar rahatça yolda yürüyebilsin. Aileler gelmiyor çarşıya, yeni düzenlemede insanlar yürüyüş yolunda ailece gezebilsin, çocuklarının ellerini bırakabilsinler. Kısacası insanlar burada nefes alabilsin” dedi.

“KANALİZASYON İYİLEŞTİRİLSİN”

Projeyi destelediğini belirten Filiz, “Kanalizasyon iyileştirilsin. Engelsiz yaşam alanları olsun. İnsanlar alışveriş merkezlerine gidiyor. Çünkü insanlar orada rahatlar, çocuklarını bıraksalar dahi içleri rahat. Düzenlemede bunlara dikkat edilsin. Vatandaşlar serbestçe gezebilsinler. Bir diğer sıkıntımız yolun kanalizasyon sisteminin yeterli olmaması. Yeni düzenlemeyle birlikte bakanlığımız bunu da elden geçirirse çok mutlu oluruz. Biz Yürüyüş Yolu’nun esnafıyız buranın güzelleşmesi demek bizim ekmek paramız demek. Bu tip bir projeyi esnaf olarak ben destekliyorum” ifadelerinde bulundu.

“DÜKKANLARIMIZ ÖN PLANA ÇIKARILSIN”

Tadlan Kafe sahibi Metin Köker(57) düzenlemeyi çok beklediklerini belirterek, “Yürüyüş Yolu’nu düzenleyeceğiz diye senelerdir söyleniyor, umarız bu seferde öyle olmaz ve yaparlar. Yolun en azından bir şeridinin trafiğe kapatılmasını istiyorum. Şahane bir bulvar burası. Gönül isterdi ki senelerce bu durumda bırakılmasaydı. Çok bekledik bu düzenlemeyi. Eğer düzenleme gerçekleştirilirse dükkanlarımızın ön plana çıkarılmasını rica ediyorum. Yolda yürüyen insanların dikkatini çekemiyoruz. Dükkanlarımız sönük kalıyor. Bakanımız güzel düşünmüş umarım belediyemizle birlikte burayı adam ederler çünkü İzmit’in başka böyle bir caddesi yok. Burasının ışıl, ışıl olması gerekir” dedi.

“OTOPARK OLAYINI ÇÖZSÜNLER”

Delta Fotoğrafçılık sahibi İbrahim Şahin(52) otopark sorununa dikkat çekerek, “20 yıldır burada esnafım Cumhuriyet Caddesi’ni transit yol yaptılar. Otoparkı kaldırdılar araçlar duramadığı için işlerimiz yarı yarıya düştü. 2 bin yılında biz buraya geldiğimizde boş dükkan bulmak için sıra bekledik. Şimdi dükkanların yarısı boş. 10 sene önce 10 kişi çalıştırırken şimdi 3 kişi çalıştırıyoruz. Bu şehri idare edenler bu caddeye gelip hiç bakmıyorlar mı? Bu olayı hiç görmüyorlar mı? Otopark olayını çözmedikçe, altın kaplasalar yine bir şey olmaz. Yolu kapatmadıkça hiçbir şey düzelmez.  Buranın E5’ten farkı kalmadı” ifadelerinde bulundu.

“GEREKSİZ GÖRÜYORUM”

Yürüyüş Yolu’nun bu kadar büyük bir yatırıma ihtiyacı olmadığını belirten Saray Tantuni işletmesinin sahibi Barış Pektaş (43), “Yapılacak şeyler esnafı kesinlikle sıkıntıya sokacaktır. Buraya gelip esnafa binayı beğenmedim, tabelanı beğenmedim, klimanı gizle vesaire diyecekler. Zaten esnaf virüs sebebiyle ekonomik anlamda sıkıntıda. Bir de bunların çıkaracağı masraflarla uğraşacak. Tramvay yapılırken esnafa nasıl kepenk kapattırdılarsa bizi de kesinlikle böyle sıkıntılar bekleyecektir. Gereksiz ve israf olarak görüyorum ben bu projeyi. Madem bir iyilik yapmak istiyorlar yolu araç trafiğine kapatsalar bize yeterli. Esnaf olarak araçlar yüzünden müşteri kaybediyoruz. Belediyenin madem 20 milyon gibi bir bütçesi var; Yürüyüş Yolu’nda sıkıntıda olan esnafa hibe etsin” dedi. 

 

04 Tem 2020 - 20:00 - Gündem

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