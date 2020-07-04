Başiskele’de 5 noktada Kent Kart Dolum Otomatı

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün girişimleri sonucu Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçenin en işlek 5 ayrı noktasına Kent Kart Dolum Otomatları konuldu. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı’na bağlı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Serdar Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi Başiskele Belediyesi Hizmet Binası önüne, Havuzlubahçe Mahallesi Kirazlıkent Sitesi Durağı yanına, Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi’ne, Yeniköy Merkez Mahallesi Şeref Market yanına ve Ovacık Mahallesi Symbol AVM önüne otomatlar yerleştirildi. Cihazlardan, 7/24 bakiye yükleme imkânı sağlanmış olacak.