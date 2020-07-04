Hürriyet’ten Yıldırım’a kutlama mesajı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a, 4 Temmuz Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıldönümünü nedeniyle kutlama mesajı gönderdi. İzmit’ten tüm Karamürsel’e sevgilerini ileten Başkan Hürriyet, Başkan Yıldırım’a görevinde başarılar diledi.
İZMİT’TEN SEVGİLERİNİ İLETTİ
Başkan Hürriyet tarafından gönderilen kutlama mesajında şu ifadelere yer verildi: Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Karamürsel’in Türkiye’nin gücüne güç katar hale gelmesinde emeği geçen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları başta olmak üzere, tüm büyüklerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu güzel ve özel gün vesilesiyle Karamürsel’e, İzmit’ten sevgilerimizi ileterek, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a çalışmalarında başarılar diliyorum. Ülkemizin geçtiği bu zorlu günleri hep birlikte atlatacağımıza olan inancımı belirtiyor, Karamürselli vatandaşlarımıza sağlıklı günler temenni ediyorum.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.