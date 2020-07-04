Kadın girişimciler Türk Telekom ile dijitalleşiyor

Toplumsal sorumluluk yaklaşımıyla merkeze değil herkese hizmet veren Türk Telekom’un TOBB, Habitat Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde gerçekleştirdiği ‘Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay’ projesi, salgın döneminde herkesin kullanımına açık olarak devam ediyor. Proje kapsamında yapılan dijital pazarlama eğitimlerinde, yıl başından itibaren 2 bin 993 kişiye ulaşıldı.
5 BİN KADIN BİLGİLENDİRİLECEK
Salgının en yoğun yaşandığı Nisan ayı içerisinde ise toplam bin 637 kişiye eğitim verildi. Kadınların ekonomiye katılmasını destekleyen Türk Telekom, bu projeyle girişimci potansiyeline sahip 5 bin kadının dijital pazarlama, pazar araştırması, marka-patent, sosyal medya araçları, reklam verme ve ödeme sistemleri hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlıyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.