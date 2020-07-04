Renault yılın ilk yarısında binek otomobil lideri

2020 yılının ilk 6 ayında Renault, toplam pazarda gerçekleştirdiği 37 bin 444 satış adedi ile 14,7 pazar payı elde etti. Renault, 36 bin 305 satış adedi ve 17,8 pazar payı ile binek otomobil pazarının lideri oldu.Renault Grubu, aynı dönemde binek otomobil pazarında kaydettiği 46 bin 83 satış adedi ile toplam pazardan yüzde 22,6 pay elde etti. Grup, toplam pazarda ise 49 bin 43 satış rakamı ile 19,3 pazar payı elde etti.Türkiye'de en çok satılan model sıralamasında ilk 3 modelden 2’si OYAK Renault Fabrikaları'nda üretilen Clio HB ve Megane Sedan oldu.