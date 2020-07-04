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04 Tem 2020 - 16:31- Gündem G: 04 Tem 2020 - 16:36

Başkan Büyükgöz 1 yılını anlattı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, düzenlediği toplantıda göreve geldiği 1 yıllık sürede yapılan çalışmaları anlattı.
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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, göreve geldiği günden bu güne kadar geçen 1 yıllık süreçte, gerçekleştirilen hizmetleri düzenlenen basın toplantısında anlattı. Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen değerlendirme toplantısına AK Parti Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker ve Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, TÜBİTAK MARTEK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Okur, Kocaeli Büyükşehir Belediye Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri katıldı. Yapılan çalışmalar ile ilgili sunum yapan Başkan Büyükgöz, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’nın tensipleriyle Gebze Belediye Başkanlığına aday oldum. 31 Mart 2019 günü seçimleri yaptık. Vatandaşlarımızın büyük teveccühüyle başkan seçildim. 1 Nisan 2019 günü göreve başladık. Parolamızı ‘Memleket işi, gönül işi’ olarak belirlemiştik. Çalışma yöntemimizi; ‘Tevazu, samimiyet, gayretle’ şeklinde ilan etmiştik. Hedefimizi; ‘Gönül Belediyeciliği’ olarak adlandırmıştık. Geçtiğimiz bir yıl boyunca, hem parolamıza, hem çalışma yöntemimize, hem hedefimizin gerektirdiği şartlara harfiyen uymaya gayret ettik. İşin özünün aşkla, işin özünün gönülden, işin özünün samimiyetle çalışmak olduğunu bir kez daha müşahede ettik. Dünyanın geçtiği bu zor zamanlarda; yeni dönemin ruhuna uygun çok sayıda işe, çok sayıda esere imza attık” dedi.

"YÜZDE 45' VARAN İYİLEŞMELER"

Mali kaynakları disiplin altına alarak işe başladıklarını dile getiren Başkan Büyükgöz, “Kamu, özel sektör, piyasa borçlarımızı tasnif ettik, yapılandırdık, ödedik. Sıkı bir tasarruf programı uygulamaya başladık. Piyasa borçlarımızın bir plan dahilinde ödenmesi beraberinde rekabet, rekabette satın alma avantajı getirdi. Artık yaptırdığımız hizmetleri daha uygun şartlarda yaptırıyoruz. Satın almalarda yüzde 45’e varan iyileşmeler sağladık. Bu politikamız, hizmet için kaynaklarımızı geliştirdi” diye konuştu.

"50 PERSONELİMİZİ EMEKLİYE SEVK ETTİK"

Emekliliği dolmuş personelleri de mağdur etmediklerini kaydeden Başkan Büyükgöz, “Fayda maliyet analizleri yaparak, onları mağdur etmeden, hak ettikleri kıdem tazminatları olan aklaşık 10 milyon lirayı ödeyerek, 50 personelimizi emekliye sevk ettik. Ayrıca yaptığımız personel düzenlemeleriyle Toplamda personel sayımızı 123 kişi azaltmış olduk. Buradan elde ettiğimiz geliri hizmet bütçemize ekledik. Mesai düzenlemeleri yaparak mesai giderlerimizden yüzde 90 oranında tasarruf ettik. Sıkı mali disiplin, borç yapılandırmaları, belediye mülkü kiralamaları, satın alma tasarrufları, mesai düzenlemeleri, emeklilik işlemleri. Yaptığımız çok sayıda düzenleme birinci yıl itibarıyla etkisini gösterdi. İlk yıl bütçemizi 45 milyon lira fazla vererek kapattık” şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN HAYATİ MESELESİ"

Türkiye imalat sanayinin yaklaşık yüzde 30’unun 40 mahalle, 400 bin nüfusa sahip olan Gebze’de üretildiğini vurgulayan Başkan Büyükgöz, "Bu üretim faaliyetinin bir sonucu olarak, gündüz nüfusumuz, ikamet eden nüfusumuzun neredeyse 3 katı. Belediye hizmetlerini yaparken, bu nüfusu dikkate alarak yapmak zorundayız. Her hizmetimizi bu büyük nüfusu esas alarak çalışıyoruz. Gebze Kocaeli’nin atardamarı. Türkiye’nin üretim üssü. Gebze’nin iyi yönetilmesi sadece Gebze’nin konusu değil, Kocaeli’nin, Türkiye’nin hayati meselesidir. Gebze Belediyesi olarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bakanlıklar ve kamu kurumlarının, Gebzemize yapacağı hizmetlere büyük önem veriyoruz.

"GEBZE'NİN ÇOK SAYIDA BEKLENTİSİ VAR"

Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, Bakanlıklarımız, ve İlgili kurumlarımızla birlikte; metroya, otobanlara, arıtma tesislerine, çöp depolama ve dönüştürme istasyonlarına, millet bahçelerine, müzelere, yeni imar uygulama çalışmalarına, fiziki iyileştirme adına ne varsa hepsine birlikte imza atıyoruz. Gebze Belediyesinin imkanlarını aşan bütün yatırımlarda, Belediyemizi; altyapıyı hazırlayan, düzenleyen ve koordine eden bir kurum olarak çalıştırıyoruz. Aşkla çalışarak çok işe imza attık. Buna karşılık yaptıklarımız dünün Gebze’si içindi. Bugün ve geleceğin Gebze’sinin bizden çok sayıda beklentisi var” ifadelerini kullandı.

04 Tem 2020 - 16:31 - Gündem

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