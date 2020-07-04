Akpınar: Böyle adalet olur mu?

Büyük Birlik Partisi (BBP) Gölcük İlçe Başkanı Şahin Akpınar, haftalık basın toplantısında kent ve ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Akpınar açıklamasında, “İkranur yavrumuzun acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Telaffuz etmekten bile utanç duyduğumuz pedofili ve çocuklara yönelik şiddet suçlarıyla ilgili bir çalışma grubu oluşturulmasının zaruri hale geldiğini düşünüyoruz. Devlet tedbirler ve atması gereken adımlarla ilgili bir yol haritası oluşturmalı ve acilen ilgili yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Şimdi caniler el kadar yavrulara hiç acımadan kıyacak ama sistem o canilere kıyamayacak. Böyle adalet olur mu? Yok öyle bir dünya” dedi.

“REZALETE İMZA ATTI”

Akpınar, pek çok baro ve meslek odasının uzun yıllar, kolay organize olabilen marjinal gruplar tarafından yönetildiğini ve yönetilmeye devam ettiğini ifade ederek, “Ankara Barosu, ayetler üzerinden devletin Diyanet İşleri Başkanlığı’na ve inançlarımıza hakaret etme gibi affedilemeyecek bir rezalete imza attı. Verdiğimiz örneklerin hiçbiri, baroların varlık sebepleriyle bağdaşan fiiller değildir. Bugün feryat edenlerin, seslerini, yönettikleri kurumları mecrasından çıkaran yöneticilere yükseltmelerini tavsiye ediyorum” ifadelerinde bulundu.