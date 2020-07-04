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04 Tem 2020 - 16:39- Gündem G: 04 Tem 2020 - 16:41

Vali Yavuz: Kültürel varlıklarımız önem arz ediyor

Vali Seddar Yavuz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ve şube müdürleriyle toplantıda bir araya geldi. İlin kültür ve turizm projeleri konusunda bilgi alan Yavuz, “Kültürel varlıklarımızın bizden sonraki kuşaklara en iyi şekilde ulaştırılması bakımından da önem arz etmektedir” dedi.
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Vali Seddar Yavuz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ve şube müdürleriyle geçtiğimiz gün valilik toplantı salonunda bir araya geldi. Taşdelen, hem personel, hem tamamlanan ve devam eden kültür ve turizm projeleri ile istatistikler hakkında Yavuz’a kapsamlı brifingde bulundu.

“ŞEHİR İÇİN HAYIRLI OLSUN”

Vali Yavuz konuyla ilgili olarak, “Sizlerle beraber bu dönemde verimli bir çalışma ortamı olacağına inanıyorum. Hizmet sektörü şuanda en canlı sektörlerden bir tanesidir ve tüm dünya üzerinde de öyledir.  En çok istihdam sağlayan sektörlerden bir tanesidir. Diğer taraftan da kültürel varlıklarımızın bizden sonraki kuşaklara en iyi şekilde ulaştırılması bakımından da önem arz etmektedir. Ulaştırdığımız şeyin sadece bina olmadığını, aslında bir kültürü, bir medeniyeti ulaştırdığımızı bilerek ve bunu hissederek çalışmalarımızı bu doğrultuda yapmamız gerekmektedir. Yapacağımız bu çalışmalarımız öncelikle Kocaeli’de göreve başlamamız vesilesiyle inşallah hem şahsım için hem de şehir için hayırlı ve uğurlu olur” ifadelerinde bulundu.

04 Tem 2020 - 16:39 - Gündem

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