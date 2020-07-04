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04 Tem 2020 - 16:41- Siyaset G: 04 Tem 2020 - 16:42

Arslan: Değişiklik, iş güvencesinin yok edilmesi olacak

Vatan Partisi İl Başkanı Yalçın Arslan, gündeme gelen kıdem tazminatıyla ilgili olarak, “İşverenler, işçiyi istedikleri zaman işten çıkarabilmek için iş güvencesini de ortadan kaldırmak istiyorlar” dedi.
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Vatan Partisi İl Başkanı Yalçın Arslan, değiştirilmek istenen kıdem tazminatı sistemi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Arslan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “İster beyaz yakalı, ister mavi yakalı işçi olun. İster sendika üyesi olun, ister olmayın. İşverenlerin bu girişimi başarılı olursa, bundan sonraki çalışmalarınızda belirsiz süreli iş sözleşmesi yerine belirli süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılacaksınız ve böylece kıdem tazminatı ve ihbar tazminatınızı kaybedeceğiniz gibi, iş güvenceniz de sona erecek.

SÜRECİ AÇIKLADI

İş Kanununa göre, bir işverenin bir işçiyi işten çıkarabilmesi için geçerli bir sebep ileri sürmesi gerekiyor. Mahkeme, işçinin işten çıkarılmasında ileri sürülen sebebin kanuna uygun bir geçerli sebep olmadığına karar verirse, işçinin işe iadesini isteyebiliyor. İşveren bu talebi yerine getirmez ve işçiyi yeniden işe almazsa, kıdem tazminatına ve ihbar tazminatına ilave olarak, işçinin kıdemine göre, yaklaşık 8 ila 12 aylık ücreti tutarında bir ek tazminat ödemek zorunda kalıyor. İşverenler, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı yükünden kurtulmak istedikleri gibi, işçiyi istedikleri zaman işten çıkarabilmek için iş güvencesini de ortadan kaldırmak istiyorlar. Belirli süreli iş sözleşmelerinin kullanılmasının önündeki engellerin kaldırılması talebinin diğer bir sebebi de budur.

“KANUN TASLAĞI YOK”

Kıdem tazminatı fonu ve tamamlayıcı emeklilik sistemi konularında hazırlanmış ve kamuoyuna sunulmuş bir kanun taslağı yoktur. İnsanlar bu konuyla meşgul edilirken, İş Kanunu’nda yapılacak küçücük bir değişiklikle, ilk aşamada 25 yaşın altında ve 50 yaşın üstündeki işçiler için belirli süreli iş sözleşmelerinin kullanılmasının önündeki engeller kaldırılmak istenmektedir. Bu girişim demokratik çabalarla engellenemezse, ikinci adım, 25-50 yaş grubundaki işçiler için de kıdem tazminatının ve ihbar tazminatının ortadan kaldırılması, iş güvencesinin yok edilmesi olacaktır. Cambaza bak oyununa gelmeyin.Vatan Partisi, sendikalarımızı ve tüm işçilerimizi, bu konuda duyarlı olmaya ve bu tür girişimler konusunda gerekli demokratik ve yasal tepkiyi göstermeye davet etmektedir.

04 Tem 2020 - 16:41 - Siyaset

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