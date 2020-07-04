Hidros Grup personel alacak

İzmit Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren Hidros Grup, farklı departmanlarda çalıştırılacak, ön lisans mezunu, imalat montaj bölümünde çalıştırılacak teknik okul mezunu, makine teknik ressamları ve depolarda görevlendirilecek personeller alacağını duyurdu. İş başvurularının bir adet fotoğraf ile şahsen yapılmasını isteyen İzmit Sanayi Sitesi içerisinde farklı bölgelerde fabrikaları bulunan Hidros Grup alacağı personellerde aradığı kriterleri de paylaştı.

HİDROS GRUP’UN ARADIĞI KRİTERLER (DİŞİ)

YURTIÇI SATIŞ BÖLÜMÜNE;

* Teknik okul veya Ön lisans mezunu

* Askerlik vazifesini yerine getirmiş 28 yaşını geçmemiş

* Ehliyetli, araç kullanabilen, seyahat engeli olmayan,

* Bilgisayar internet ve e-ticaret kullanımına hakim,

* Analiz ve raporlama yeteneği olan

* İnsan ilişkilerinde becerileri yüksek,

* Takım çalışmasına uyum sağlayabilecek

* Sorumluluk bilinci yüksek, takipçi, planlı ve organize çalışabilen,

*Yurtiçi Satışçı Bay Eleman alınacak.

DEPOMUZDA GÖREV ALMAK ÜZERE;

* Gelen ürünlerin kontrolünü, sayım ve sisteme girişini yapabilecek.

* Raf düzenleme, kargo ve paketleme alanlarında görev alabilecek.

* Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek.

* Hızlı ve pratik çalışan ve analitik düşünebilen

* Ofis programlarına hakim, bilgisayar kullanabilen

* Takım çalışmasına uyum sağlayabilecek

* Tercihen lojistik veya teknik okul mezunu

* Askerliğini yapmış 30 yaşını geçmemiş personel alımı yapılacaktır.

İmalat ve Montaj bölümüne;

İMALAT VE MONTAJ BÖLÜMÜNE;

* İmalat ve montaja uygun teknik okul veya ön lisans mezunu

* Teknik resim okuma ve temel ölçüm aletlerini kullanabilen,

* Takım çalışmasına uyum sağlayabilecek

* Yoğun çalışma temposuna uygun,

* Çözüm ve sonuç odaklı,araştırmacı

* Sistemli ve düzenli çalışmayı seven,

* Sorumluluk bilinci yüksek, takipçi, planlı ve organize çalışabilen.

* Askerliğini yapmış 30 yaşını geçmemiş

* İmalat ve montaj hattımızda görev yapabilecek personel alımı yapılacaktır.

MAKİNE TEKNİK RESSAM;

* İzmit Sanayi Sitesi’nde üretim yapmakta olduğumuz firmamızda çalışmak üzere;

* Üniversitelerin 2 veya 4 yıllık ilgili bölümlerinden mezun,

* Solidworks programını kullanabilen,

* Parçaların üzerinden ölçü alıp modelleme yapabilecek,

* Üretilecek parçaların teknik çizimlerini hazırlayacak,

* İşini dikkatli ve titizlikle yapan,

* Askerlik ile ilişiği bulunmayan,

* Bay eleman alınacak.