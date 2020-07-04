Vali Yavuz’un ilk protokolü İmam Hatip Lisesi’ne

Eğitime %100 Destek Kampanyası kapsamında Kocaeli Valiliği ve İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi Koruma Derneği Başkanlığının iş birliğiyle Cedit Mahallesi’nde yapılacak olan Anadolu İmam Hatip Lisesi derslik binası ve pansiyon binası yapımına ait protokol imza töreni Vali Seddar Yavuz’un başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi Koruma Derneği Başkanı Ali Ayaz’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Proje ile ilgili gazetemize konuşan Dernek Başkanı Ali Ayaz, “Yaklaşık 20 Milyon TL’ye mal olacak olan projemizi TOKİ üstlenecek. Evraklarımızı tamamlayınca Milli Eğitim Bakanlığı’na göndereceğiz” dedi.

“AKLINI KİRAYA VERENLERİ GÖRDÜK”

Vali Seddar Yavuz’a desteklerinden dolayı teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi Koruma Derneği Başkanı Ali Ayaz proje ile ilgili bilgi sunumunda bulundular. İmza töreninde bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, “Hayırlı ve uğurlu olsun, sizleri tebrik ediyoruz. İmam hatipler, milletin okulları, milletin hayrıyla yapılmış ve ülkemize önemli hizmetler yapmış eğitim kurumlarımızdır. Dolayısıyla sadece duygusal sebeplerle değil ama daha akılcı sebeplerle imam hatipleri destekliyoruz. Çünkü aklını kiraya veren yapıların Türkiye’yi ne hale getirdiğini hepimiz gördük. Bu yüzden hem dini bilgilerin hem de pozitif ilimlerin bir arada okutulduğu bu okulların sadece Türkiye için değil, İslam âlemi için de bir örnek model olduğunu düşünüyorum” dedi. Ardından Vali Yavuz, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

“EVRAKLARIMIZI MEB’E GÖNDERECEĞİZ”

Protokol hakkında gazetemize açıklamalarda bulunan İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi Koruma Derneği Başkanı Ali Ayaz, “Sayın Valimiz ile protokolümüzü imzaladık. Evraklarımızı hazırladık. Sadece İzmit Belediyesi’nden bir evrak bekliyoruz. Evraklarımız tamamlanınca bu pazartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı’na göndereceğiz” şeklinde konuştu. İzmit İlçesi Cedit Mahallesi 4491 ada, 29 parsel üzerinde; 1 adet 27 derslikli eğitim binası ve 1 adet pansiyon binası olarak hayata geçirilecek olan Anadolu İmam Hatip Lisesi derslik binası ve pansiyon binası yapımına ait protokol imza töreni hayırlı olsun dilekleriyle Vali Seddar Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi Koruma Derneği Başkanı Ali Ayaz tarafından imzalandı.