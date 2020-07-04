Karamürsel’deki yangın itfaiyeyi harekete geçirdi

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Hayri Savdert sokaktaki 7 katlı binanın yedinci katındaki dairenin mutfağında bilinmeyen nedenle çıkan yangın korkuya neden oldu. Dumanları fark eden ve o esnada evde bulunan daire sakinleri tarafından itfaiyeye haber verildi. Durum üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda mutfakta çıkan yangın söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekipler inceleme başlattı.