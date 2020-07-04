Yol vermeme kavgasında silahla tehdit etti

Olay, dün Çayırova Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yol vermeme nedeniyle çıkan tartışmada 2 aracın sürücüsü tartışmaya başladı. Sürücülerin birbirinin üzerine yürüdüğünü gören çevredekiler, tartışmayı sonlandırmak için araya girdi. Bu sırada otomobil sürücüsü, aracının bagajındaki silahı çıkararak, tabancaya mermiyi sürüp tartıştığı 2 kişinin üzerine yürüdü. Silahı görenler kendilerini korumak için uzaklaştı. Elinde silah bulunan kişi, aracına sığınan kişiyi tekme atıp, kabzasıyla vurarak darbetti. Silahı karşısındaki kişiye doğrultarak tehditlerde bulunan öfkeli sürücü, 2 kişiyi araçlarına bindirdi. Silahı bulunan kişi de aracına binerken, olay yerinden uzaklaşıldı. Yaşananlar bir kişinin cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı, görüntüleri izleyen polis soruşturma başlattı.