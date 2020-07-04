Zekeriya Özak artık DEVA’da

Bir dönem Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2’nci adamı olarak görev yapan Zekeriya Özak, aylar önce AKP’den istifa etmişti. Ali Babacan’ın ekibine katılan Özak’ın adı, il başkanlığı için de geçiyordu. Geçtiğimiz perşembe günü, Adem Koç, Av. Banu Bilgin, Orhan Sarısüleyman ve Semih Taşveren ile birlikte Ankara’ya çağrılan Zekeriya Özak’a Kocaeli’de il kurucu heyetine katılma görevi verildi. İl Başkanı olarak seçilen Adem Koç, teşkilatlanma sürecini Av. Banu Bilgin, Orhan Sarısüleyman , Semih Taşveren ve Zekeriya Özak ile birlikte sürdürecek.

ZEKERİYA ÖZAK KİMDİR?

1966 Siirt doğumlu olan Zekeriya Özak, 1976 yılından beri Kocaeli’de ikamet ediyor. İzmit Ortaokulu ve İzmit Lisesi'nde okudu. 1987 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. İTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu ile başladığı yüksek lisansını aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü'nde tamamlayarak Yüksek Mimar unvanını aldı.TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Kurucu Şube Başkanlığı yaptı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulan AKP ile birlikte Kocaeli İl Teşkilatı’nın kuruluşunda aktif olarak görev aldı. 2003 yılında İl Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. AR-GE'denSorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerindeyken Büyükşehir, İlçe ve Belde belediyeleri yerel yönetimler projeleri hazırlık çalışmalarında bulundu.

28 Mart 2004 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından AKP'den Saraybahçe Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kurulmasıyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis üyeliği görevinde bulundu. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde İzmit Belediyesi Meclis Üyesi ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi seçildi.30 Mart 2014 yerel seçimlerinde İzmit Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliğine tekrar seçildi. 7 yıl Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği ve KBB İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanlığı görevini yürüttü.Evli ve 2 çocuk babası olan Özak, iyi derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.