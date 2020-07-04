Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
04 Tem 2020 - 17:43- Gündem G: 04 Tem 2020 - 17:45

Kimya Mühendisleri Odası: Yangınlar, patlamalar, ölümler kaza değildir

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası tarafından yapılan açıklamada Resmi Gazete’de 2013 tarihinde yayınlanan Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Yönetmeliğin sürekli ertelendiğini belirterek yaşanan yangınların, patlamaların ve ölümlerin kaza olmadığı dile getirildi.
mask

Sakarya ilinin Hendek ilçesinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ilk kaza olmadığı ve son kazada da olmayacağı belirtilen açıklamada; “Daha önce Yalova Aksa fabrikasında, Davutpaşa’da, Ostim’de, Gaziantep’teki galvaniz fabrikasında ve Afyon`daki askeri tesislerde yaşanan kazaların benzeridir. Bu kazalar ne yazık ki böyle giderse daha çok görülecektir” denildi.

“KAZALARIN ÖNLENMESİ İÇİN ÇIKARILAN YÖNETMELİK 2013’TEN BU YANA ERTELENDİ”

30.12.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve bu tıp yangınların, patlamaların ve kazaların önlenmesine dair Avrupa’daki Seveso yönetmeliğinin karşılığı olan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Yönetmeliğin anılan tarihten bu yana yürürlüğe sokulmadığı, uygulanmadığı bildirilen açıklamada şöyle denildi; “Anılan yönetmelik hiçbir gerekçe gösterilmeden o günden bu yana sürekli yürürlük tarihi ertelenmiştir. Erteleme tarihi sonunda ise iptal edilerek birkaç ay sonra tekrar yeniden yayınlanmış ve sonra yürürlük tarihi bir kez daha ertelenmiştir. En son 2019 yılında yönetmeliğin İşletmecinin Genel Yükümlülüğü ile ilgili olan 6. Maddesinin 2. Fıkrası, Büyük Kaza Senaryosu Hazırlanması ile ilgili 8. Maddesi, Büyük Endüstriyel Kaza Frekansının Sınır Değeri ile ilgili 9. Maddesi, Acil Durum Planı Hazırlanması ile ilgili 13. Maddesi ve Kamunun Bilgilendirilmesi ile ilgili 16 maddesi Temmuz 2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Yönetmeliğin gerekçesiz olarak ertelenmesi sonucu tehlikeli kimyasalları depolayan ve bunlarla çalışan işletmeler gerekli önlemleri almamakta, risk analizi yapmamakta ve olası kaza senaryolarını hazırlamamaktadırlar.”

“GAZ EMİSYONU AZALANA KADAR ÇEVRE BOŞALTILMALI YA DA SOKAĞA ÇIKMA ÖNLENMELİDİR”

Havai fişek yapımında kullanılan temel bileşeninin kara barut olduğu belirtilen açıklamada; “Havai fişeğin yukarı doğru ilk itme hareketini sağlayan siyah barut haricinde renkleri üretmek için bakır, baryum, sodyum, stronsiyum gibi elementlerin yanında magnezyum, alüminyum ve titanyum gibi elementler de kıvılcım- parıltı sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Bunlar haricinde havai fişeklerde oksitleme bileşikleri olarak da nitrat, klorat veya perklorat`a da yer verildiği bilinmektedir. Normal bir havai fişek patlama işleminde oksitleme görevini gören elementlerin ve kimyasal reaksiyonların sonucu nispeten kontrollü bir nihai ürün oluşumu gözlenirken, kaza sonucu üretim tesisinde tüm bu kimyasalların alev alması ve patlaması ile açığa çıkan gazlar kontrolsüz olarak salınır. Bu gazlar mukozal yapıya, gözlere ve solunum sistemine zarar veren bir etkiye sahiptir. Nefes almada zorluk, boğulma hissi nefes darlığı yanan kimyasallara ve çıkan gaz yoğunluğuna göre artar veya azalır. Bu nedenle gaz emisyonu azalana kadar ya yakın çevre boşaltılmalı ya da sokağa çıkma önlenmelidir” denildi.

“SÜREKLİ ERTELENEN YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE SOKULMALIDIR”

6269 sayılı Kanuna göre bu tip işletmelerde sorumlu müdür olarak bir Kimya Mühendisinin çalıştırılması zorunlu iken bu tip işletmelerin çoğunda ya sorumlu müdür çalıştırıldığı ya da kağıt üzerinde çalıştırıldığı vurgulanan açıklamada şöyle denildi; “Yapılması gereken bu kazaların, patlamaların ve yangınların önlenmesi için söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe sokulmasıdır.”

04 Tem 2020 - 17:43 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

HİDROS GRUP BÜNYEMİZDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ARKADAŞLAR ARIYORUZ

Yurtiçi Satış bölümüne; * Teknik okul veya Ön lisans mezunu * Askerlik vazifesini yerine getirmiş 28 yaşını geçmemiş * Ehliyetli ,araç kullanabil...

0262 335 63 66 /67/68/69

SEVKİYAT ŞOFÖRÜ ALINACAKTIR

- 20- 40 Yaş aralığında - İstanbul ilinde tüm semtleri bilen - B Sınıfı Sürücü ehliyetine ve SRC belgesine sahip - İzmit-Başiskele-Kullar çevresin...

0 262 349 50 81-83-84

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

ELEMAN ARANIYOR

- İş yerimizde - İmalatçı, mekanik bakımcı ve montaj yapacak, - 20 ila 45 yaş arası, - Askerliğini yapmış, - MYK belgeleri ve eğitim sertifikal...

0262 335 51 15 OLCAY ÇELİK YAPI VE MAKİNE İMALAT BAKIM ONARIM A.Ş.

ACİL ELEMAN ARANIYOR

İddAa bayiine ­­­- İzmit merkezde ikamet eden, ­­­- Haftada 4/5 gün ve ­­­- Saat 14:00-22/23:00 arasında çalışacak - Emekli bay eleman aranıyo...

SATILIK DUBLEX DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde dış cepheleriyle toplam 500 m2, iç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63 NİHAT BAKLACI

İKİZLER KURBANLIK

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir.

0533 214 85 04 İKİZLER KURBANLIK

Gayrimenkul Danışmanı ALINACAKTIR

İNALTAY Gayrimenkul Hizmetleri firması bünyesinde çalışmak üzere “Gayrİmenkul Danışmanı” aranıyor. Başvurular bizzat yönetim ofisine yapılacaktır.

0262 322 99 17 İNALTAY GAYRİMENKUL, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Hidros Grup personel alacak mask
Hidros Grup personel alacak
Konservatuar adaylarına ücretsiz hazırlık kursu mask
Konservatuar adaylarına ücretsiz hazırlık kursu
Vali Yavuz: Kültürel varlıklarımız önem arz ediyor mask
Vali Yavuz: Kültürel varlıklarımız önem arz ediyor
Başkan Büyükgöz 1 yılını anlattı mask
Başkan Büyükgöz 1 yılını anlattı
Hürriyet’ten Yıldırım’a kutlama mesajı mask
Hürriyet’ten Yıldırım’a kutlama mesajı
Başiskele’de 5 noktada Kent Kart Dolum Otomatı mask
Başiskele’de 5 noktada Kent Kart Dolum Otomatı
Anket Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yumurta hastalığa sebep oluyor! mask
Yumurta hastalığa sebep oluyor!
Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz? mask
Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz?
Alkan ailesi de patlayan fabrikadaydı! mask
Alkan ailesi de patlayan fabrikadaydı!
İzmit Belediyesi Kültür Müdürü görevden alındı mask
İzmit Belediyesi Kültür Müdürü görevden alındı
Annesine dua okuttururken koronavirüs yaydı! mask
Annesine dua okuttururken koronavirüs yaydı!
Körfez'de bir sokak daha karantinaya alındı mask
Körfez'de bir sokak daha karantinaya alındı

GALERİ

Dağa taşa Kur’an okuyan hurdacı sosyal medyada büyük ilgi gördü mask
Dağa taşa Kur’an okuyan hurdacı sosyal medyada büyük ilgi gördü
Gebze'de ev ve iş yerlerini sular altında bırakan boru böyle patladı mask
Gebze'de ev ve iş yerlerini sular altında bırakan boru böyle patladı
Akaryakıt hırsızlarına operasyon: 9 gözaltı mask
Akaryakıt hırsızlarına operasyon: 9 gözaltı
Yürek burkan aile dramı! mask
Yürek burkan aile dramı!
Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü mask
Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü
Antremanı yarıda bırakıp, meşale yaktılar! mask
Antremanı yarıda bırakıp, meşale yaktılar!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL