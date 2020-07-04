Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. Sağlık Bakanı Koca şunları söyledi: "Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi artırmaktadır. Tedbirlere ısrarla ve sebatla uyalım. Tehlike henüz geçmiş değil, son vakaya kadar ülkemiz de vatandaşlarımız da bu riskin altında. Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi artırmaktadır. Kısaca temizlik-maske-mesafe diye özetlediğimiz tedbirlere, ısrarla ve sebatla uyalım. Vatandaşlarımızdan beklentimiz, normalleşme döneminde tedbirlere daha bir hassasiyetle uymalarıdır."