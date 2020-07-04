Al Kattan hurdacı çağırıp malları satmaya mı çalıştı?

Kocaeli’nin en çok tartışma konusu olan, sık sık gündeme gelen 262 Towers’ta bugün ilginç bir olay yaşandı. Bilindiği gibi projenin ortakları olan Öztürk Holding ve Muhammed Al Kattan’ın ortaklığı ile ilgili arasında çıkan anlaşmazlık yargıya taşınırken, İzmit Belediyesi ise söz konusu inşaatı mühürledi. Ayrıca yargı sürecinde yönetime kayyum atandı.

TARAFLAR KARAKOLLUK OLDU

262 Towers’ta bugün ilginç bir olay yaşandı. İddialara göre Muhammed Al Kattan’ın oğlu Abdulhamid Al Kattan, mühürlü inşaata giderek mührü söktü. Daha sonra hurdacı çağırarak içeride bulunan malzemeleri satmak istedi. Taşerona ait olan malların satıldığı haberini alan firma, hemen olay yerine geldi. İki taraf arasında tartışma çıkması üzerine olay yerine polis ekibi çağrıldı. Taşeron firmanın şikayetçi olması sonucu taraflar karakolluk oldu. Bir diğer iddiaya göre ise hurdacı malları aldığını kabul etti.

YAKLAŞIK 4 MİLYON TL’LİK MALZEME

Karakolda iki tarafında ifadesi alınmasının ardından taşeron firmanın Al Kattan hakkında şikayetçi olmasıyla konu savcılığa intikal etti. Al Kattan savcılıktan serbest bırakılmasının ardından olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Ayrıca malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon TL olduğu öğrenildi.

Özgün Erbulan – Nuri Akçaharman