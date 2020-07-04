Kandıra’da kaza: 8 yaralı!

Kaza, akşam saatlerinde Kandıra Pınardüzü Karaağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kerem B. (25) tarafından kullanılan 81 AAY 807 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Süleyman O.’nun (36) kontrolünde olan 54 UC 113 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan Rukiye O. (30), İsa K.(59), Yunus K. (21), Elmas K. (52), Bayram Ali Y. (24) ile Ferdi T. (22) yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yaralıları araçlardan çıkarırken, aynı zamanda güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahale sonrası ambulans ile Kandıra Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Araçlar çekici yardımıyla yoldan çekilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.