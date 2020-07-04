Kandıra’da kaza: 8 yaralı!

Kaza, akşam saatlerinde Kandıra Pınardüzü Karaağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kerem B. (25) tarafından kullanılan 81 AAY 807 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Süleyman O.’nun (36) kontrolünde olan 54 UC 113 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan Rukiye O. (30), İsa K.(59), Yunus K. (21), Elmas K. (52), Bayram Ali Y. (24) ile Ferdi T. (22) yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yaralıları araçlardan çıkarırken, aynı zamanda güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahale sonrası ambulans ile Kandıra Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Araçlar çekici yardımıyla yoldan çekilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.