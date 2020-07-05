O ilçelerde elektrikler kesilecek

SEDAŞ yaptığı açıklamada Kocaeli'nin 4 ilçesinde elektriklerin kesileceğini belirtti. Bu duyuruya göre salı günü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler şöyle:
Kandıra
09:00-10:00
BEYCE , AHCILI MEVKİİ KÜME EVL MALTA , ELMAS SK MALTA CD ONUR SK PIOTR WILCYNSKI BLV PORTAKAL HAFIZ RÜŞTÜ BEY CD SELANİK CD TURNA SK ÖVÜNÇ SK
11:00-12:00
KANATLAR KÖYÜ , KADIKÖY MEVKİİ KÜME EVLER KANATLAR MAH. , KADIKÖY MEVKİİ KÜME EVLER
Kartepe
09:00-17:00
ARSLANBEY , 25. SK. BARBAROS CD BAĞLAR SK BOSTAN SK CAMİ SK KARATEPE CD KOLAYLI CD YILDIRAY CD ÇUHADAR CD ÖZBAY SK DOĞANTEPE , 1. SK 23. SK 26. SK DOĞANTEPE İZMİT CD KARATEPE , ADALI SK AMİRAL SK BARBAROS CD BAĞLAR SK CAMİLİ SK EDEBALİ CD EKŞİ SK GÜZEL BAHÇE SK KALAYLI SK KAMELYA SK. KARATEPE ATATÜRK CD KARATEPE CD KARATEPE CUMHURİYET CD KARATEPE LALE SK KARATEPE İZMİT CD KÖKLÜK SK MANDIRA SK MERA SK OKUTAN SK ORUÇ SK PINARLAR SK TÖKELİ İMRE CD YEĞENLER CD. ÖZDEMİRLER SK ŞAHİNLER SK ŞİRİNKÖY SK
09:00-12:00
ARSLANBEY , UZUN SK ÇELTİKDÜZÜ SK ATAŞEHİR , ÜNİVERSİTE YOLU SK
İzmit
09:00-17:00
TÜYSÜZLER MAH. , ALTUN SK. ARDIÇ SK. ATILIM SK. AĞCALAR SK. AŞIK ŞENLİK SK. CAN DUYGU SK. DEFNE SK. EBRU SK. EFE SK. EFLATUN CEM GÜNEY SK. ESRA SK. FATİH. CD. FERİDE SK. FEYYAZ SK. GÖKÇE SK. HACI HÜNKAR SK. KAMELYA SK. KÖSEDAĞ SK. LEVENT SK. MURAT ÇOBANOĞLU SK. SAYLAN SK. SEDİR CD. UÇAR SK. VOLKAN SK. YELİZ SK. ÖZLEM SK. ŞEHİT METİN KAYA CD.
Derince
10:00-13:00
TOYLAR MAH. , TOYLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER ÇINARLI MAH. , KARABEY ALANI KÜME EVLER
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.