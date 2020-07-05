Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
05 Tem 2020 - 10:14- Gündem G: 05 Tem 2020 - 11:20

Belde A.Ş. sahillerde fiyatları sabitledi

Kocaeli’nin Mavi Bayraklı plajlarında şezlong, şemsiye, çadır ve karavan hizmeti veren Büyükşehir’e bağlı Belde A.Ş., 2013’ten beri fiyatlarda artış yapmıyor.
mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Belde A.Ş. personeli, 2013 yılından bu yana Kandıra Kerpe, Cebeci, Kovanağzı, Bağırganlı’da şezlong-şemsiye kiralama, bay-bayan tuvalet, otopark, çadır yeri ve çadır kiralama, karavan yeri kiralama, Kandıra Kumcağız’da şezlong-şemsiye kiralama ve bay-bayan tuvalet hizmeti veriyor. 2015 yılından itibaren ise Belde A.Ş. tarafından Darıca Bayramoğlu Merkez Plajı’nda şezlong-şemsiye kiralama faaliyetleri, bay-bayan tuvalet, Darıca Bayramoğlu Bayan Plajında şezlong-şemsiye kiralama, bay-bayan tuvalet hizmeti sunuluyor. 2017 yılından bu yana da Karamürsel Altınkemer Halk Plajında şezlong-şemsiye kiralama faaliyetleriyle bay-bayan tuvalet hizmeti yürütülüyor.

BU YAZ 24 PLAJDA DENİZE GİRİLİYOR

Kocaeli’de 2019 yılı yüzme sezonunda İzmit Körfezi’nde 10 adet, Karadeniz Sahili’nde 11 adet olmak üzere toplam 21 adet plaj yüzme alanı olarak belirlenmişti. Bunlardan altısında deniz temizin simgesi olan Mavi Bayrak dalgalanıyor. 2020 yılı yüzme sezonunda ise İzmit Körfezi’nde bulunan Darıca-Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı Plajı, Karamürsel- Ereğli Güzel Kıyı Plajı ve Gölcük-Halıdere Plajı olmak üzere 3 adet daha plaj yüzme alanı olarak belirlendi. Böylelikle İzmit Körfezi’nde 13 adet ve Karadeniz Sahilinde 11 adet olmak üzere bu yaz toplam 24 adet plajda halkımız yüzme imkânı buluyor.

BİLİM KURULUNUN İSTEDİĞİ TEDBİRLER ALINDI

Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından 01 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tavsiyelere uygun olarak; Vatandaşların sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir tatil geçirmesi için tüm plajlarda bakım onarım çalışmasının yanında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak düzenlemeler gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda Kandıra Kerpe, Kovanağzı ve Kumcağız’ın bir bölümündeki plajlara kum serimi yapıldı. Ayrıca Kandıra genelindeki tüm plajlarda tuvaletler, cankurtaran kulelerinin montajı yapıldı, sosyal donatılar elden geçirildi. Engelliler için yürüyüş yolları oluşturuldu, kamelyalar kuruldu. Pandemi kurallarına uygun olarak yeni duşlar ve plajdan duşlara yürüyüş yollarının yapımı tamamlandı. Sahil alanlarındaki yürüyüş yollarında peyzaj çalışmaları yapıldı.

BELDE A.Ş.’DE FİYATLAR AYNI

Belde A.Ş. tarafından Kandıra genelindeki plajlarda bu yaz şemsiye, şezlong, çadır, çadır yeri ve karavan kiralama hizmeti yürütülüyor. Yüzmeye gelecek vatandaşların araçları için 7 adet otopark yeri bulunuyor. Belde A.Ş., 2013 yılından bu yana şezlong-şemsiye, otopark, çadır, çadır yeri, karavan ve tuvalet ücretlerinde artış yapmıyor.

SAHİL HİZMETLERİ ÜCRETLENDİRME

Şezlong-şemsiye kiralama(adet/günlük)                                                     10 TL

Şezlong-şemsiye kiralama(Takım-2adet şezlong ve şemsiye/günlük)        20 TL

Otopark(günlük)                                                                                          10 TL

Çadır kiralama(adet/günlük)                                                                        40 TL

Çadır yeri kiralama(adet/günlük)                                                                 20 TL

Karavan yeri kiralama(adet/günlük)                                                            20 TL

WC                                                                                                              1 TL

05 Tem 2020 - 10:14 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

HİDROS GRUP BÜNYEMİZDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ARKADAŞLAR ARIYORUZ

Yurtiçi Satış bölümüne; * Teknik okul veya Ön lisans mezunu * Askerlik vazifesini yerine getirmiş 28 yaşını geçmemiş * Ehliyetli ,araç kullanabil...

0262 335 63 66 /67/68/69

SEVKİYAT ŞOFÖRÜ ALINACAKTIR

- 20- 40 Yaş aralığında - İstanbul ilinde tüm semtleri bilen - B Sınıfı Sürücü ehliyetine ve SRC belgesine sahip - İzmit-Başiskele-Kullar çevresin...

0 262 349 50 81-83-84

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

ELEMAN ARANIYOR

- İş yerimizde - İmalatçı, mekanik bakımcı ve montaj yapacak, - 20 ila 45 yaş arası, - Askerliğini yapmış, - MYK belgeleri ve eğitim sertifikal...

0262 335 51 15 OLCAY ÇELİK YAPI VE MAKİNE İMALAT BAKIM ONARIM A.Ş.

ACİL ELEMAN ARANIYOR

İddAa bayiine ­­­- İzmit merkezde ikamet eden, ­­­- Haftada 4/5 gün ve ­­­- Saat 14:00-22/23:00 arasında çalışacak - Emekli bay eleman aranıyo...

SATILIK DUBLEX DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde dış cepheleriyle toplam 500 m2, iç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63 NİHAT BAKLACI

İKİZLER KURBANLIK

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir.

0533 214 85 04 İKİZLER KURBANLIK

Gayrimenkul Danışmanı ALINACAKTIR

İNALTAY Gayrimenkul Hizmetleri firması bünyesinde çalışmak üzere “Gayrİmenkul Danışmanı” aranıyor. Başvurular bizzat yönetim ofisine yapılacaktır.

0262 322 99 17 İNALTAY GAYRİMENKUL, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Teknelerdeki atıkları Büyükşehir toplayacak mask
Teknelerdeki atıkları Büyükşehir toplayacak
 Berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanlarına Covid-19 eğitimi mask
 Berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanlarına Covid-19 eğitimi
Başiskele’nin bütçesi 6 Temmuz’da görüşülecek mask
Başiskele’nin bütçesi 6 Temmuz’da görüşülecek
Başkan Bıyık, karantina altındaki sokağı ziyaret etti mask
Başkan Bıyık, karantina altındaki sokağı ziyaret etti
Kimya Mühendisleri Odası: Yangınlar, patlamalar, ölümler kaza değildir mask
Kimya Mühendisleri Odası: Yangınlar, patlamalar, ölümler kaza değildir
Hidros Grup personel alacak mask
Hidros Grup personel alacak
Anket Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yumurta hastalığa sebep oluyor! mask
Yumurta hastalığa sebep oluyor!
Alkan ailesi de patlayan fabrikadaydı! mask
Alkan ailesi de patlayan fabrikadaydı!
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! mask
İkinci el otomobil alacaklar dikkat!
Körfez'de bir sokak daha karantinaya alındı mask
Körfez'de bir sokak daha karantinaya alındı
Annesine dua okuttururken koronavirüs yaydı! mask
Annesine dua okuttururken koronavirüs yaydı!
‘Altın kaplasalar yine bir şey olmaz’ mask
‘Altın kaplasalar yine bir şey olmaz’

GALERİ

Dağa taşa Kur’an okuyan hurdacı sosyal medyada büyük ilgi gördü mask
Dağa taşa Kur’an okuyan hurdacı sosyal medyada büyük ilgi gördü
Gebze'de ev ve iş yerlerini sular altında bırakan boru böyle patladı mask
Gebze'de ev ve iş yerlerini sular altında bırakan boru böyle patladı
Akaryakıt hırsızlarına operasyon: 9 gözaltı mask
Akaryakıt hırsızlarına operasyon: 9 gözaltı
Yürek burkan aile dramı! mask
Yürek burkan aile dramı!
Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü mask
Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü
Antremanı yarıda bırakıp, meşale yaktılar! mask
Antremanı yarıda bırakıp, meşale yaktılar!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL