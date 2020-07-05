Belde A.Ş. sahillerde fiyatları sabitledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Belde A.Ş. personeli, 2013 yılından bu yana Kandıra Kerpe, Cebeci, Kovanağzı, Bağırganlı’da şezlong-şemsiye kiralama, bay-bayan tuvalet, otopark, çadır yeri ve çadır kiralama, karavan yeri kiralama, Kandıra Kumcağız’da şezlong-şemsiye kiralama ve bay-bayan tuvalet hizmeti veriyor. 2015 yılından itibaren ise Belde A.Ş. tarafından Darıca Bayramoğlu Merkez Plajı’nda şezlong-şemsiye kiralama faaliyetleri, bay-bayan tuvalet, Darıca Bayramoğlu Bayan Plajında şezlong-şemsiye kiralama, bay-bayan tuvalet hizmeti sunuluyor. 2017 yılından bu yana da Karamürsel Altınkemer Halk Plajında şezlong-şemsiye kiralama faaliyetleriyle bay-bayan tuvalet hizmeti yürütülüyor.

BU YAZ 24 PLAJDA DENİZE GİRİLİYOR

Kocaeli’de 2019 yılı yüzme sezonunda İzmit Körfezi’nde 10 adet, Karadeniz Sahili’nde 11 adet olmak üzere toplam 21 adet plaj yüzme alanı olarak belirlenmişti. Bunlardan altısında deniz temizin simgesi olan Mavi Bayrak dalgalanıyor. 2020 yılı yüzme sezonunda ise İzmit Körfezi’nde bulunan Darıca-Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı Plajı, Karamürsel- Ereğli Güzel Kıyı Plajı ve Gölcük-Halıdere Plajı olmak üzere 3 adet daha plaj yüzme alanı olarak belirlendi. Böylelikle İzmit Körfezi’nde 13 adet ve Karadeniz Sahilinde 11 adet olmak üzere bu yaz toplam 24 adet plajda halkımız yüzme imkânı buluyor.

BİLİM KURULUNUN İSTEDİĞİ TEDBİRLER ALINDI

Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından 01 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tavsiyelere uygun olarak; Vatandaşların sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir tatil geçirmesi için tüm plajlarda bakım onarım çalışmasının yanında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak düzenlemeler gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda Kandıra Kerpe, Kovanağzı ve Kumcağız’ın bir bölümündeki plajlara kum serimi yapıldı. Ayrıca Kandıra genelindeki tüm plajlarda tuvaletler, cankurtaran kulelerinin montajı yapıldı, sosyal donatılar elden geçirildi. Engelliler için yürüyüş yolları oluşturuldu, kamelyalar kuruldu. Pandemi kurallarına uygun olarak yeni duşlar ve plajdan duşlara yürüyüş yollarının yapımı tamamlandı. Sahil alanlarındaki yürüyüş yollarında peyzaj çalışmaları yapıldı.

BELDE A.Ş.’DE FİYATLAR AYNI

Belde A.Ş. tarafından Kandıra genelindeki plajlarda bu yaz şemsiye, şezlong, çadır, çadır yeri ve karavan kiralama hizmeti yürütülüyor. Yüzmeye gelecek vatandaşların araçları için 7 adet otopark yeri bulunuyor. Belde A.Ş., 2013 yılından bu yana şezlong-şemsiye, otopark, çadır, çadır yeri, karavan ve tuvalet ücretlerinde artış yapmıyor.

SAHİL HİZMETLERİ ÜCRETLENDİRME

Şezlong-şemsiye kiralama(adet/günlük) 10 TL

Şezlong-şemsiye kiralama(Takım-2adet şezlong ve şemsiye/günlük) 20 TL

Otopark(günlük) 10 TL

Çadır kiralama(adet/günlük) 40 TL

Çadır yeri kiralama(adet/günlük) 20 TL

Karavan yeri kiralama(adet/günlük) 20 TL

WC 1 TL