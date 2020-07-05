 Berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanlarına Covid-19 eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Covid-19 salgını nedeniyle berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken tedbirlere yönelik işletme sahibi ve personeline eğitim verdi.
ORTAK EĞİTİM
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Kocaeli Kuaförler Güzellik Salonları İşletmecileri Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın ortaklaşa gerçekleştirdiği eğitim Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
ALINACAK TEDBİRLER
130 berber, kuaför ve güzellik salonunun işletme sahibi ve personelinin katıldığı eğitimde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü eğitim birimi tarafından Covid–19 salgınında alınacak tedbirler konusunda eğitim verildi. Eğitimde çalışanların maske, eldiven, siperlik, ortam temizliği, salonlarda uyulması gereken kurallar, kullanılan malzemelerin sterilizasyonu, kişiye özel tek kullanımlık malzemelerin kullanılması gibi daha pek çok genel tedbirlerin nasıl uygulanacağı konularında bilgi verildi.
MASKE VE SOSYAL MESAFE
İki seans şeklinde Kovid-19 tedbirleri alınarak (maske ve sosyal mesafeye dikkat edilerek) gerçekleşen eğitimde salona girişte el dezenfektanı kullanıldı ve maskesiz salona alım yapılmadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri verilen eğitimle berber, kuaför ve güzellik salonlarında gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayarak Kocaeli halkının gönül rahatlığıyla bu salonlara gitmesini amaçlıyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.