Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
05 Tem 2020 - 10:47- Dünya G: 05 Tem 2020 - 10:57

14 ülke arasında Türkiye yok!

Avrupa Birliği, yarından itibaren koronavirüs salgınında "güvenli" kabul ettiği 14 ülkeye sınırlarını açıyor. Bu ülkeler arasında Türkiye yok.
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Türkiye'yle birlikte ABD, Rusya, Brezilya ve Çin de listede yer almıyor. Hâlâ güncellenmekte olduğu belirtilen listede şu ülkeler yer alıyor:

Cezayir

Yeni Zelenda

Avustralya

Ruanda

Kanada

Sırbistan

Gürcistan

Güney Kore

Japonya

Tayland

Karadağ

Tunus

Fas

Uruguay

Diplomatlar, Çin'in de AB vatandaşlarını kabul etmesi halinde listeye alınabileceğini söylüyor. AB ülkeleri sınırlarını birbirlerine açma kararı almıştı. Brexit sürecinin sonlanacağı 31 Aralık'a kadar İngiltere de üye ülke muamelesi görecek ve sınırlamalardan muaf olacak. AB'nin listesinin bugün öğle saatlerine kadar son halini alacağı belirtiyor.

ÜYELERİN YÜZDE 55'İ ONAY VERDİ

Avrupa Birliği ülkelerinin yüzde 55'inin (AB nüfusunun yüzde 65'i) listeye onay verdiği ve nitelikli oy çoğunluğunun sağlandığı belirtiliyor. Listenin oluşturulması sırasında İspanya, Yunanistan, Portekiz gibi ülkelerle görüş ayrılıkları ortaya çıktığı belirtiliyor. Koronavirüs salgınından ağır etkilenen İspanya'nın turizmini canlandırmak istemesine rağmen risk almak istemediği, ekonomisi büyük ölçüde turizme bağlı olan Yunanistan ve Portekiz'in ise virüsle ilgili daha az kaygıları olduğu kaydediliyor. Geçen hafta üye ülkelerin iki farklı liste üzerinde çalıştıkları yönünde haberler çıkmıştı.

TÜRKİYE'Yİ DE KAPSAYACAĞINI DUYURMUŞTU

Politico sitesi bu listelerden birinin vaka sayısının 100 bin kişide 16'dan daha az olan ülkeleri içerdiğini, diğer listenin de vaka sayısının 100 bin kişide 20'ye kadar olan ülkeleri kapsadığını öne sürmüştü. Politico ikinci listenin Kanada ve Türkiye'yi de kapsayacağını duyurmuştu. Listenin iki haftada bir güncelleneceği ve ABD'nin de daha sonra dahil edilebileceği belirtiliyor. Bu ayın başlarında Avrupa Komisyonu, AB üyesi olmayan Batı Balkanlar ülkelerine 1 Temmuz'dan itibaren sınırları açmayı bir öncelik olarak gördüğünü açıklamıştı. Fakat, AB üyesi Hırvatistan, geçen hafta vaka sayılarındaki artış nedeniyle Sırbistan, Kosova, Bosna ve Kuzey Makedonya vatandaşlarına, ülkeye girişlerinden itibaren 14 gün süreyle kendilerini karantinaya alma şartı getirmişti. (BBC)

05 Tem 2020 - 10:47 - Dünya

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Tekin 41 - GERCEKLER ACIDIR.ACITIR.YERLI VE MILLI LIK BIZE YETER!!!!!!!AVRUPA NEKI HIKAYE.!!!!!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Temmuz 11:16

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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