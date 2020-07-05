Derince’de birlik ve beraberlik

Katılımcı yönetim anlayışı gereği istişareye önem veren ve kentin tüm dinamikleri ile bir araya gelen, Başkan Aygün bu kez muhtarlarla toplantıda buluştu. Derince Kaymakamı Cemil Aksak ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün öncülüğünde Yelken Kafe’de gerçekleşen toplantıda Derince Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin, Derince Belediyesi Meclis Üyesi İmdat Gülcan, mahalle muhtarları ve SEDAŞ yetkilileri de hazır bulundu. Toplantıda açıklamalarda bulunan Derince Kaymakamı Cemil Aksak, koronavirüsle mücadele sürecinde tüm kamu kurumları ve muhtarların güzel bir iş birliği sergilediğini belirterek Vefa Sosyal Destek Grubu ile vatandaşların her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Kaymakam Aksak ve Başkan Aygün’e Teşekkür

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de konuşmasında salgınla mücadelenin ilk günü itibariyle koordineli bir şekilde sürdürdükleri çalışmaları özetledi. Hem dezenfekte işlemleri hem de Vefa uygulamaları ile ilçe genelinde örnek bir çalışma sergilendiğini belirten Başkan Aygün, bu sürece katkı sunan herkese teşekkür etti. Muhtarlar da pandemi sürecindeki çalışmalarından dolayı vatandaşlar adına Kaymakam Aksak ve Başkan Aygün’e teşekkürlerini ilettiler. Mahalle bazlı tüm taleplerin değerlendirildiği toplantıya katılan muhtarlara teşekkür eden Başkan Aygün, “Muhtarlarımız bizim mahallelerimizdeki en önemli yardımcılarımız. Halkımızın adeta gözü, kulağı olan muhtarlarımız ile birlikte ilçemizi birlik ve beraberlik içerisinde yönetiyoruz” dedi.