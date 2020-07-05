Başkan Aygün, Bakan Aksu’yu ağırladı

Derince’ye hizmet noktasında geride kalan süreçte birbirinden önemli projeleri hayata geçiren Başkan Aygün, istişareye de özel önem veriyor. Sık sık ilçe genelinde vatandaşlarla ve kentin dinamikleri ile bir araya gelen Aygün, bunun dışında il dışından gelen konukları ile de buluşarak projelerini değerlendiriyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bu bağlamda son olarak Türk siyasetinin önemli isimlerinden önceki dönem İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’yu Derince’de misafir etti.
PROJELERLE İLGİLİ İSTİŞARE
Gönül belediyeciliği şiarıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Aygün, ziyareti dolayısıyla teşekkür ettiği Bakan Aksu’ya ilçe genelinde yapımı tamamlanan ve proje aşamasında olan çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ile Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında birlikte görev yaptıklarını belirten önceki dönem İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu da, “Zeki Başkanımızın tecrübesi ile Derince ilçemizin daha nice güzel hizmetler alacağına inanıyorum” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.