Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
05 Tem 2020 - 11:52- Kültür-Sanat G: 05 Tem 2020 - 15:05

Türkiye’de bir ilk “Mesafeli Kabare” ile gerçekleşti

Mesafe kurallarıyla İzmit'te açık havada Şehir Tiyatrosu tarafından oynanan “Mesafeli Kabare”, Türkiye’de de bir ilke imza attı.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde 1 Haziran'da hayata geçirilen yeni normalleşme planı kapsamında 4 Temmuz Cumartesi (dün) akşamı yeni oyunuyla sanatseverlerle buluştu. Türkiye’de ilk kez gerçekleşen bir projeyi sahneye taşıyan Şehir Tiyatroları, “Mesafeli Kabare” adlı oyunuyla pandemi sürecini ve Covid-19 salgınının toplumsal olarak yansımalarını eğlenceli ve mizahi açıdan aktardı. Oyunu izlemeye birçok İzmitli sanatsever katılırken Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan da izleyenler arasında yerini aldı. İzmitliler bu oyunu izlemek için yoğun katılım sağlarken oyun boyunca keyifli dakikalar yaşadı.

İZMİT TAMAM SIRA DİĞER 11 İLÇEDE

‘’Mesafeli Kabare’’ mesafe kurallarıyla İzmit'te açık havada oynandı.  Oyunu açık havada gerçekleştiren Şehir Tiyatrosu oyuncuları, toplumun her kesiminin kendini bulacağı karakterleri canlandırdı. Oyunu izlemek için gelen seyirciler, mesafeli bir şekilde oturdu. Oyuna gelenler maskesiz içeri alınmazken ateşleri de ölçüldü. Alana dezenfektan istasyonları da koyuldu. Ayrıca reji de mesafeli bir pozisyonda olurken oyuncular birbirleriyle çok fazla temas etmedi. Türkiye’de ilk olan “Mesafeli Kabare” adlı oyunuyla Şehir Tiyatroları, 12 ilçenin tamamında açık havada seyircisiyle buluşacak.

SİGALI “TÜRKİYE’DE BİR İLKE İMZA ATTIK”

Oyun hakkında bilgiler veren Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, “Kocaeli şehir tiyatroları olarak pandemi sürecinde önemli bir bilgi birikimine sahip olduk. Bu süreçte bu birikimi sahneye taşımak için Türkiye’de bir ilke imza atarak “Mesafeli Kabare” oyununa hazırlandık. Bu oyun pandemi sürecini ele alıyor ve vatandaşlarımızı güldürürken bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'de ilk kez hazırlanan oyunda oyuncularda mesafeli oyun oynuyor” ifadelerini kullandı.

DİNÇ “OYUN HAZIRLIKLARIMIZI HEP DIŞARIDA YAPTIK”

“Koronavirüs tedbirleri kapsamında her sektör de olduğu gibi sanat sektörü de etkilendi” şeklindeki açıklamasıyla sözlerine başlayan oyunun yönetmeni Volkan Dinç, “Biz bu süreci sahneye taşımak istedik ve sürece bakan “Mesafeli Kabare” oyunumuzu yazdık. Oyunumuzda Türkiye’de bir ilke imza attı ve oyuncular oyunu kendilerine mesafe koyarak oynadı. Oyun hazırlıklarımız bu süreçte hep dış alanlarda gerçekleşti” dedi.

“HERKESİ MASKELİ VE MESAFELERİYLE OYUNLARIMIZA BEKLİYORUZ”

Oyun öncesi duygularını paylaşan ‘Mesafeli Kabare’ oyuncularından İrem Kahyaoğlu, “Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bizde bu zor dönemlerimizde bir oyun yapalım hem açık havada olsun hem de insanları eğlendirelim dedik. Tüm ilçelerde oyunumuzu oynayacağız. Herkesi maskeli ve mesafeleriyle oyunlarımıza bekliyoruz” diye konuştu.

GENİŞ KADRO

‘Mesafeli Kabare’ 8 oyuncunun yanı sıra kalabalık bir yaratıcı ve teknik kadroyla sahneye taşındı. Volkan Dinç tarafından yönetilen oyunda Ahsen Gülever, Cemal Aldıç, Çağrı Mengüç, Işık Öztorun, İrem Kahyaoğlu, Nurcan Tural, Sarper Saydam ve Seda Güven Şahin performanslarıyla göz doldurdu.

05 Tem 2020 - 11:52 - Kültür-Sanat

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