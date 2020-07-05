Kandıra Yolu’nda yine kaza: 2’si çocuk 5 yaralı

Kaza, bugün öğle saatlerinde Kandıra Yolu Kocakaymaz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre Kandıra’dan İzmit istikametine gidenBünyamin K. (40 ) idaresindeki41 AAB 651 plakalı hafif ticari araç, İzmit’ten Kandıra istikametine giden Hasan A. (24) kontrolündeki 41 YU 339 plakalı aracın hatalı sollama yapması sonucu kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkarken, hafif ticari aracın ise lastiği yerinden çıktı.

2’Sİ ÇOCUK 5 YARALI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza sonucu yaralanan otomobil sürücüsü Hasan A. (24), otomobilde bulunan Ahmet T. (24) ile hafif ticari araçta bulunan Pelin K. (35), Erva K.(10) ve Emine Sare K.(1)’ya olay yerinde yaptıkları ilk müdahalelerin ardından çevre hastanelere kaldırırken, jandarma ekipleri ise trafiği tek şeritli olarak verdi. Yolda yapılan temizlik çalışması ve araçların çekici yardımıyla yoldan çekilmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Jandarma olay ile ilgili inceleme başlattı.