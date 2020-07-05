Gazetemizin whatsapp ihbar hattına ulaşan bir okurumuz bugün sabah saatlerinde Kandıra Kefken Kumcağız plajında denize mazot ve yağ döküldüğünü iddia etti. Durumu gören vatandaş, geçen balıkçı teknelerinden hiçbir anons ya da bir uyarı yapılmadan denize mazot ve yağ döküldüğünü, sahilin acilen boşaltılması gerektiğini dile getirdi.

"ACİLEN BOŞALTILMASI LAZIM"

Vatandaş konu ile ilgili, “Bu durumu güvenlik güçlerine ilettik, Balıkçı gemilerinden dökülmüş olabilir. Biz gördük o gemileri 2-3 tane balıkçı gemisi geçti ya da limandan salındı. Bu sahilin acilen boşaltılması lazım. Şuan çoluk çocuk mazot içiyor.” ifadelerini kullandı.