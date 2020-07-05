Gazetemizin whatsapp ihbar hattına ulaşan bir okurumuz bugün sabah saatlerinde Kandıra Kefken Kumcağız plajında denize mazot ve yağ döküldüğünü iddia etti. Durumu gören vatandaş, geçen balıkçı teknelerinden hiçbir anons ya da bir uyarı yapılmadan denize mazot ve yağ döküldüğünü, sahilin acilen boşaltılması gerektiğini dile getirdi.
"ACİLEN BOŞALTILMASI LAZIM"
Vatandaş konu ile ilgili, “Bu durumu güvenlik güçlerine ilettik, Balıkçı gemilerinden dökülmüş olabilir. Biz gördük o gemileri 2-3 tane balıkçı gemisi geçti ya da limandan salındı. Bu sahilin acilen boşaltılması lazım. Şuan çoluk çocuk mazot içiyor.” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.