Ara Güler online sergisi erişime açıldı

Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) tarafından Ara Güler Müzesi işbirliğinde düzenlenen, fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in, İzmir ve civarına ait daha önce hiç görülmemiş fotoğraflarından oluşan “Ara Güler Merhaba İzmir!” sergisi online erişime açıldı. 22 Şubat’ta İzmir’deki Arkas Sanat Merkezi’nde açılan ve 26 Temmuz’a kadar sürmesi planlanan sergi, korona virüsü salgınından dolayı ziyarete kapatılmıştı. Sergi, 711 eserden oluşuyor.

Sergi, Ara Güler’in ilk kez gün yüzüne çıkan İzmir fotoğraflarının yanı sıra gençlik yıllarında yaptığı edebi çalışmalar, doğup büyüdüğü ve yaşamı boyunca belgelediği ikonik İstanbul fotoğrafları ile ulusal ve uluslararası kültür-sanat dünyasından önemli isimlerin portreleri olmak üzere 711 eserden oluşuyor. Sanatçının dünya kamuoyuna tanıttığı Aphrodisias antik kenti, Nemrut ve Nuh’un Gemisi konulu fotoğrafları da sergide yer alıyor.

Arkas Sanat Merkezi Direktörü Müjde Unustası ve Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç’ın direktörlüğünü üstlendiği sergide, sanatçının kadrajından Nâzım Hikmet, Yaşar Kemal, Oğuz Atay gibi Türkiye edebiyatının önemli şair ve yazarlarına ait 100 adet portrenin yanı sıra “Yeryüzünde Yedi İz” serisinden Bertrand Russel, Tennessee Williams, Louis Aragon, William Saroyan, Marc Chagall, Salvador Dali ve Pablo Picasso’nun portreleri de sergileniyor.