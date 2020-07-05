3 bin 300 gram takoz esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 4 Temmuz günü TEM Otoyolu’nda şüphe üzerine durdurduğu bir araçta arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada araç içerisinde gizlenmiş olarak 3 bin 300 gram takoz esrar ele geçirdi. Olayda B.A. ve S.E. isimli iki şahıs gözaltına alınırken, ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 67 bin 270 TL’ye de el konuldu. Şahısların emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.