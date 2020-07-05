Ringlere UĞUR getirmek için geri döndü !..

31 yaşındaki Uğur Günay, 9 yaşında başladığı boks sporunda zirveye çıktı ancak sakatlanarak 22 yaşında bu sporu bırakmak zorunda kaldı. Kocaelispor’da başlayan boks hayatının 13 senelik bölümünde sayısız başarı, kupa, madalya ve ödül bulunan Uğur Günay’ın dönüşü dikkat çekti.

KOCAELİSPOR’DA BAŞLADI

Başarılı yetiştirici boks sporuna nasıl başladığını şöyle anlatıyor: 9 yaşında amcam İbrahim Günay’ın boksör olması nedeniyle bende heves ederek bu spora başladım. Küçük yaşlarda televizyondan boks maçlarını izliyor, sabaha karşı yayınlanan maçları kaçırmıyordum. Ardından Kocaelispor’un boks şubesine yazıldım ve orada bismillah dedim.

PES ETMEDİM

Bir yanda okul bir yanda boksu birden götürüyordum. Boks idmanları ağır geçiyordu. Hocalarım Recep Özkar ve Mehmet Ataç’ın üzerimde emekleri çoktur. Kendilerine ne kadar teşekkür etsem azdır. Değerli hocalarım “Senin önün açık. Devam et… İyi yerlere geleceksin” dediler. Bende onların bu söylemleriyle daha da hırs yaparak çok sıkı çalıştım ve hiçbir zaman pes etmedim.

6 TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU

Ailem de benim yanımda oldu. İdmanlara babam getiriyor, maçlarımı izliyordu. O’nun hakkını asla ödeyemem. Allah ondan razı olsun. 12 yaşımdaydım. Konya’da kulüpler arası Türkiye şampiyonasında kendi kilomda birinci oldum.Boks yaşantımda 6 kez Türkiye şampiyonluğu, Arnavutluk ve Kazakistan’daki şampiyonalarda birincilik elde ettim.

OMUZUMDAN SAKATLANDIM

Kocaelispor’un ismini büyük bir gururla, en iyi şekilde temsil ettim. 16 yaşımda milli formayı giydim. Askerde Karagücü takımında Bolu’daki şampiyonada 1. oldum. 21 yaşımda omzumdan yaşadığım sakatlıktan sonra ringlere veda etmek zorunda kaldım.Ameliyat oldum ancak iyileşmem uzun sürünce çok sevdiği boksu bırakmak durumunda kaldım.

YUVAM AKARCA’DA

Genç yaşta jübile yaptım ama spora hizmet etmek, yeni sporcular yetiştirmek için bir şeyler yapmaya karar verdim ve antrenör oldum. 2. kademe belgem var. Yuvam Akarca’da Uğur Günay Boks Kulübü’nü faaliyete soktum. İlk etapta 20’ye yakın sporcumuz var. Öncelikli amacımız ahlaklı sporcular yetiştirmek.

FUTBOLU ÇOK İYİ BİLİYORUZ!..

Sağlıklı yaşam içinde yeni nesil mutlaka spor yapmalı. Boks sporunu şiddet olarak görüyorlar. Aslında değil. Boks bir savunma sporudur. Veliler çocuklarını futbola yönlendiriyor. Doğru… Futbol günümüzün en popüler sporu. Sorsanız futbolu herkes çok iyi biliyor ama nedense kulüplerin hemen hemen borç batağında. İyi ki çok iyi biliyorlar… Ya bilmeseler!

MİLLİ OLUNCA KAPILAR AÇILIYOR

Bireysel sporlarda ise milli olma şansınız çok daha yüksek. Milli olduğunuzda kapılar size otomatikman açılıyor. Velilerimizi bu konuda hassas ve bilinçli olmaya davet ediyorum. Boks sporu ayrıca ucuz bir spor. Bir çift boks eldiveni ile iş bitiyor. Boks okulunda kendim eğitim veriyorum. İlerleyen zamanda ekip kurarak müsabakalarda boy göstermek istiyorum. Amacımız ticaret değil sporcu yetiştirmek.

VERİLEN SÖZLER UÇTU GİTTİ

Kulübümüz haftanın 6 günü açık. Sporcu adayları burada belli saatlerde çalışıyor. Boks harici spor yapmak amacıyla gelen insanlarda salonumuzu tercih ediyor. Bu arada sporculuk yaşantımda Fenerbahçe’den teklif geldi.“Hayır” dedim. Çünkü bazı sözler verildi ve bu sözler uçtu gitti. O da benim içimde yara kaldı. Evliyim ve 2 çocuk babasıyım.Boksör olmak isteyen gençleri salonuma bekliyorum.