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05 Tem 2020 - 15:15- Spor G: 05 Tem 2020 - 15:17

Çatal: Kağıtsporumuza TBL yolu açıldı

Daha önce mahalli olarak basketbolu bünyesinde barındıran Kocaeli Bld. Kağıtspor, geçtiğimiz sezon şehri eski günlerine döndürmek için çalışmalara başladı, ulusal liglere açıldı ve ilgi gördü. Şimdi de önünde TBL yolu açıldı
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TB2L'de mücadele eden takım, kurduğu iddialı kadroyla kısa sürede adından söz ettirmeyi başarmıştı. Her şey yolunda giderken, Pandemi onların da planlarını bozdu. Normal sezonu 1. olarak götüren Kağıtspor, şampiyonluğun da en büyük favorisiydi. Şimdilerde ise BSL'de mali kriterleri yerine getirmediği için lige alınmamasına karar verilen İTÜ Basket yerine Petkimspor'un davet almasının konuşulmaya başlanmasıyla, Kağıtspor'a da TBL yolu açıldı. Kağıtspor İkinci Başkanı, aynı zamanda Basketbol Branş Yönetici Serhan Çatal, merak edilen konularla ilgili önemli bilgiler verdi.

KÖKLÜ BİR KULÜBÜZ

Çatal “Köklü bir kulübüz ve benimsediğimiz prensiplerimiz var. Buraya kadar da bunu koruyarak geldik. Şu an için TBF'den gelen resmi bir teklif yok. Beyaz sezon ilan edilmeseydi, şampiyon olacağımıza inancımız tamdı. Şu an takdir federasyonumuzun. Davet edilirsek biz kabul ederek tabii ki oynayacağız. Hatta belki biraz iddialı gelse de şunu söyleyebilirim ki, BSL daveti de gelse, onun da altından kalkabilecek bir organizasyon olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim” dedi.

DAHA ÖNCE MAHALLİYDİ

Çakal sözlerini şöyle sürdürdü: Daha önce amatör olarak basketbol çalışmalarımız vardı. Geçtiğimiz sezon profesyonel olarak ilk adımı atmaya karar verdik. Burada basketbol önemli bir geçmişe sahip. O günlere döndürmek en büyük hedefimiz. Burada yetişen oyuncularımızın, bir vitrin takıma, bir hedef takıma ihtiyaçları olduğunu gördük ve hep birlikte takımı kurmaya karar verdik. Bu süreçte spor okullarımız olsun, diğer kulüpler olsun, herkesle işbirliği içinde olduk. En büyük amacımız basketbolu şehrin merkezine oturtmak. Konumumuz olarak büyük kulüplerin hepsine yakın mesafedeyiz. Şu an için böyle çalışma gündemde olmasa da, ilerleyen dönemde düşünülürse, kendileriyle işbirliği içinde olarak çifte lisansla oyuncuları takımımızda oynatmayı düşünebiliriz.

LİGDEN ÇEKİLMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL

Şuna da açıklık getirmek isterim ki TBL daveti almazsak ligden çekilmemiz gibi bir durum söz konusu değil. Biz federasyona karşı böyle bir tavır alacak kulüp değiliz. Ama bize soracak olursanız TBL'yi hak ettiğimizi düşünüyoruz. Davet gelirse elbette mutlu oluruz ancak gelmezse çekilme gibi durum söz konusu bile değil. Biz burada basketbolu yaşatmaya çalışıyoruz. Bu konuda federasyonumuzun vereceği karara saygı duyacağımızı belirtmek isterim. 2015 yılından itibaren aktif olan Kağıtspor Akademi adlı bir projemiz var. Burada belirli zamanlarda oyuncularımıza, antrenörlerimize eğitimler veriyoruz. Sporun haricinde sporcularımızın farklı alanlardaki yeteneklerini de ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Özellikle engelli sporcularımıza bu konuda önemli destek vermeye çalışıyoruz. Spor bizim için her şeyle bütün bir olgu. Saha dışında da elimizden geldiğinde kendilerine desteklerimizi bu proje sayesinde veriyoruz.

05 Tem 2020 - 15:15 - Spor

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