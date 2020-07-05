İzmit Belediyesporlu karateciler ödüllendirildi

İzmit Belediyespor Karate takımı, kentimizi hem yerel hem de ulusal müsabakalarda başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Sakarya Karate Süper Ligi final etabında mücadele ederek dereceye giren sporculara İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Erenkaya tarafından ödülleri verildi. Ödül töreninde dereceye girmenin mutluluğunu yaşayan sporculara aileleri ve antrenörleri eşlik etti. Sakarya Karate Süper Ligi finalinde mücadele eden sporculardan Hira Tamyüksel birincilik madalyasını kentimize getirirken Arda Baler ve Zeynep Ünal ikincilik, Hamza Çamlı da üçüncülük ile İzmit’e döndü.

ERENKAYA KUTLADI

Ödül Töreni’nde konuşan İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Erenkaya “Yaklaşık bir yıl önce göreve geldik. Bu süreçte 6 branş için de elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettik. Malum, pandemi dönemine girdik. En önemli şey tabii ki sağlık. Öncelikle bu zaman diliminde çocuklarımıza emek veren hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok ciddi emek harcadılar.

HER ŞEY İZMİT’İN GENÇ ÇINARLARI İÇİN

Bu kupaların kazanılmasında alın teri ve emek görüyorum. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Hepsinin emeklerine sağlık. Sloganımız “Her şey güzel İzmit’imizin genç çınarları için” dedik. Her sporcumuz bizim genç bir çınardır. İzmit Belediyespor bu şiar ile yoluna devam edecektir. Bizlere ve hocalarımıza güvenebilirsiniz.