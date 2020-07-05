Dünya şampiyonu Kemal’den ziyaret

Dünyada Judo branşında zirvede şer alan ve istatistiklerle sürekli zirvede yer alan Dünya Şampiyonu Ömer Kemal Aydın, Genel Sekreter Bekir Köksal ile bir araya geldi. Yeni normal döneminde çalışmalarına hız kesmeden devam eden milli sporcularımızdan Ömer Kemal Aydın ve Enes Bulut, Köksal ile yeni sezonu değerlendirirken, çalışmalar hakkında da bilgi verdi.