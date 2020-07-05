Demirtaş: Haydi pedal basalım!..

Demirtaş açıklamasında “Bisiklet kullanmak bir suç değil yaşam tarzı olmalı. Spora para vermek mantıksız geliyor. Sadece bir bisiklet sahibi olarak sağlığınızı ücretsiz sağlayabilirsiniz. Bisikletli yaşama terfi etmeniz kendinize yapacağınız en güzel iyiliktir.Bisiklet satın alırken de bilinçli satıcılarla hareket edin. Küçük bir trafik eğitimi de alın ve yollarda özgürce gezebildiğiniz kadar gezin. O zaman pedallayalım.