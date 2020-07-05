Süleyman: Kocaelispor daha iyisine lâyık

Liglerin ertelendiğini tesislerde öğrendiklerini ifade eden Burak Süleyman şu şekilde konuştu: Açıkçası oynayarak şampiyon olmayı çok isterdik. Değişik oldu. Tesiste otururken haber geldi ve karar açıklandıktan sonra arkadaşlarla keyfini çıkardık. Ne yalan diyeyim böyle şampiyonluğun tadı da çıkmıyor. Tesellimiz farkı açmamız oldu. Sonuna kadar bu şampiyonluğu tüm paydaşlar olarak hak ettiğimizi düşünüyorum.

BÜYÜTÜLMEMELİ

Ligin başından bıraktığımız yere kadar şampiyon gibi, Kocaelispor’a yakışır şekilde hareket ettik. Kocaelispor arması altında şampiyonluk herkese nasip olmaz. Bu şampiyonluk Kocaelispor camiasının büyüklüğü için büyütülecek bir başarı değil. Bu kulüp çok daha önemli başarılara sahip oldu. Bu sezon ki şampiyonluk, Süper Lig için Avrupa için önündeki bir engeldi. Bu basamaklardan birisini atladığımız için mutluyuz.

KISA BİR MOLA

Pandemiden dolayı alışılagelmiş kutlamalar olmayacaktır. Ancak taraftarımız ve kent mülki amirleri bunu en iyi şekilde organize edecektir. 2 günlük bir planlama varmış. Önce Körfez sahilinde ertesi gün de Kocaeli Stadı’nda elimizden geldiği kadar şampiyonluğu kutlayacağız. Kendi adıma konuşmak istersem, kısa bir dinlenmenin ardından yeni sezon çalışmalarına başlayacağım.