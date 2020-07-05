Kağıtspor da 1.Lig’e davet ediliyor

1.Lig’e çıkmasına ramak kala Pandemi’nin ortaya çıkması ve Basketbol Federasyonu’nun ‘Beyaz Lig’ ilan ederek 1.Lig’e direkt çıkma hakkını elinden aldığı Kağıtspor’un mağduriyetinin giderilmesi için, 1.Lig’e davet edilmesi söz konusu. Petkimspor’u 1.Lig’e davet eden TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, kentimizdeki bir çok basketbol projesine imza atarken, erkekler liginde en üst düzeyde bir takımın olması için de düğmeye bastı. Gerekli şartlar oluşursa, 2.Lig’deki lider Kağıtspor da, 1.Lig’deki yerini alacak ve basketbol-severler Fenerbahçe, Galatasaray gibi devleri izleme imkânı bulacak.