Panolardan gelir elde edilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit'teki yürüyüş yolunun Yenicuma kavşağı ile Fethiye Caddesi kavşağı arasına ışıklı demir doğrama reklam panoları yerleştirdi. Bu panolardan sağlanacak gelirin Kocaeli Spor Sevenler Derneği tarafından Kocaelispor ve diğer spor kulüplerine aktarılacağı öğrenildi.