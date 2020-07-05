Dinçel'in talipleri çok

Kocaelispor’u açık ara şampiyon yapan ve üst üste iki takımı 2.Lig’e yükseltme başarısı göstererek kariyerini hayli parlatan Dinçel, “Benim şu an için kulübümle sorunum yok ve başkanımızla yeni sezonun planlarını yapıyoruz Bunun için de kendimi ‘Devam ediyormuşum gibi görüyorum. Tabii ki taliplilerimiz de var. Bu da normaldir. Bizler teknik adamlarız. Her transfer döneminde adımız geçer. benim de adım geçiyor ve bu normaldir” dedi. Dinçel “Benim için şu an sadece Kocaelispor var” dedi.
ÜZÜLMEZ DE YAKIN DURUYOR
Bu arada Dinçel için “Kendisi şu anda hocamız ve başarılı. Bu bir gerçek. Rakamlar ortada. Biz kendisinden memnunuz. Ama bu bir profesyonel kulüp ve bu profesyonel bir dünya. Zaman neyi getirir göreceğiz. Şu anda bu konuda konuşma zamanı değil. Kendisinin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarımızı yapıyoruz. Kongre sürecinde her şey belli olur. Şu anda hocamız Dinçel’dir” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.