Dinçel'in talipleri çok

Kocaelispor’u açık ara şampiyon yapan ve üst üste iki takımı 2.Lig’e yükseltme başarısı göstererek kariyerini hayli parlatan Dinçel, “Benim şu an için kulübümle sorunum yok ve başkanımızla yeni sezonun planlarını yapıyoruz Bunun için de kendimi ‘Devam ediyormuşum gibi görüyorum. Tabii ki taliplilerimiz de var. Bu da normaldir. Bizler teknik adamlarız. Her transfer döneminde adımız geçer. benim de adım geçiyor ve bu normaldir” dedi. Dinçel “Benim için şu an sadece Kocaelispor var” dedi.

ÜZÜLMEZ DE YAKIN DURUYOR

Bu arada Dinçel için “Kendisi şu anda hocamız ve başarılı. Bu bir gerçek. Rakamlar ortada. Biz kendisinden memnunuz. Ama bu bir profesyonel kulüp ve bu profesyonel bir dünya. Zaman neyi getirir göreceğiz. Şu anda bu konuda konuşma zamanı değil. Kendisinin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarımızı yapıyoruz. Kongre sürecinde her şey belli olur. Şu anda hocamız Dinçel’dir” dedi.