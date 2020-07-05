Kafası bebek arabasının demirlerine sıkıştı

Olay, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eda İ. isimli kadın 4 yaşındaki oğlu Doruk’u bebek arabasına bindirerek dolaşmaya çıktı. Caddede ilerlerken Doruk’un geriye esnediği sırada kafası bebek arabasının arka kısmında bulunan 2 demirin arasına sıkıştı. Kendi çabaları ile oğlunu kurtarmaya çalışan anne Eda İ. çabalarında başarısız olunca durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
DORUK'UN SAĞLIK DURUMU İYİ
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük Doruk’u kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile bebek arabası üzerindeki demir kesilerek küçük çocuğun kafası sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Doruk’un sağlık durumunda herhangi bir problem olmadığı belirlendi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.