Başiskele, kaldığı yerden spora devam

Başiskelelilerin sağlığı için Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün talimatıyla Covid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan spor salonları, normalleşme sürecinde belirli kurallar çerçevesinde yeniden açılıyor. Başiskele’nin birçok mahallesinde erkeklere ve kadınlara ayrı ayrı hizmet veren spor salonları ve gençlik merkezleri üyeleriyle buluşuyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun bir süre spor ve egzersizden uzak kalan Başiskeleliler yeniden spor salonlarında forma girmek için gün sayıyor.

TÜM HAZIRLIKLAR TAMAM

Bugün yeniden hizmete açılacak spor salonlarında tüm hazırlıklar tamamlandı. Salgın sürecinde kapalı olan spor salonlarında temizlik, bakım ve onarımlar gerçekleştirildi. Spor salonlarının eksiklikleri giderilerek dezenfekte işlemleri tamamlandı. Kayıtlarını yeniden oluşturmak isteyen üyeler, 0262 310 13 36 numaralı telefondan ilgili müdürlük Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile iletişime geçerek ayrıntı bilgi edinebilecek.