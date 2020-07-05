Karamürsel’in 99’uncu yılında simit dolması dağıttı

Meşhur Karamürsel Sepetçisi M. Ali Koygun, Karamürsel’in kurtuluşunun 99’uncu yıldönümünde şehitlerin ruhu için Karamürsel’e has dolmalık simit dağıttı. Koygun, “Karamürsel’e ait olan simit dolmasını sadece Karamürsel’de bulabiliyorsunuz. Bu yöresel pide çeşidi de Karamürsel’in bütün fırınlarından Ramazan ayı boyunca çıkartılıyor, ben de hem yöresel lezzetlerimi hem de tüm şehitlerimizin ruhuna hitaben böyle bir hayır yapmak istedim. Allah kabul etsin” dedi.