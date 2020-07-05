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05 Tem 2020 - 16:04- Sağlık G: 05 Tem 2020 - 16:10

Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 besin

Kış aylarında sık görülen rahatsızlıklara yakalanmamak veya bu hastalıkları daha kolay atlatabilmek için beslenmenizde bu besinlere yer vermelisiniz.
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Grip ve soğuk algınlığına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek en temel kural kabul ediliyor. Bunun için de doğal destekçi besinlerden faydalanmak gerekiyor. Grip ve nezleden korunmak için özellikle önemli bir antioksidan olan C vitamini tüketmek, vücuttan toksik maddelerin atılmasında ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli rol oynuyor. Bunun yanı sıra A ve E vitaminleri, demir, çinko, omega 3 yağ asitleri de en büyük destekçilerden sayılıyor. Bağışıklık sistemini günlendirirken probiyotik, prebiyotik ve lifli besinlerle bağırsak florasını dengelemek de büyük önem taşıyor. Peki bütün bu doğal savaşçı besinler nelerdir?

1. Yatmadan bir diş sarımsak


Sarımsak vücuda giren mikroplarla savaşarak, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Nezle ve gribe karşı büyük etki gösteriyor. İçeriğindeki allicin biyoaktif bileşeni sarımsak çiğnendiğinde, dövüldüğünde veya kesilerek tüketildiğinde açığa çıkarak daha çok fayda sağlıyor. Hafif bir nezle başlangıcınız varsa, mide ile ilgili bir probleminiz yoksa, gece yatmadan önce doğranmış bir diş sarımsağı limon suyuyla yutarak gribe yakalanma riskini azaltabilirsiniz.

2. Narenciyeleri sıkmayın, yiyin

Limon, portakal, mandalina gibi C vitamininden zengin gıdaları kış aylarında tüketmek gripten korunmak için en iyi yollardan biri. Özellikle sabahları kalkınca limon dilimli ılık bir su içmek limonun antioksidan etkisiyle güne daha zinde başlamaya ve nezleden korunmaya yardımcı oluyor. Ancak tansiyon düşürücü etkisinden dolayı, düşük tansiyonu olanların daha dikkatli olmaları gerekiyor. Portakalı ve diğer meyveleri, suyunu içmek yerine posasıyla tüketin.

3. Su içmeyi unutmayın

Hastalıklarda vücudumuzdan toksinlerin ve mikropların daha kısa sürede atılabilmesi için mutlaka yeterli su tüketilmeli. Özellikle griple beraberinde gelebilecek olan yüksek ateş, ishal gibi durumlarda yüksek sıvı kayıplarına karşı günlük 10-12 bardak su tüketmek gerekiyor.

4. Öksürük için ekinezya

Özellikle soğuk algınlığı ilaçlarında, öksürük damlalarında önemli bir kaynak olan ekinezya, bağışıklık sistemini güçlendirerek üst solunum yolları tedavisinde etkili oluyor. C vitamini, flavonoidler gibi antioksidanlarla da yüklü olan ekinezyayı, kaynamış suyun içerisine bir tutam atıp, kapağı kapatın ve demlemeye bırakın. Günde bir fincan tüketebilirsiniz. Fakat hamilelik döneminde ıhlamur dışında, ekinezya da dahil olmak üzere diğer bitki çayları tüketilmemeli. Bu tür çaylar rahim kasılmalarını, kanama riskini artırarak kötü sonuçlara yol açabiliyor.

5. Adaçayı boğazdaki iltihabı önlüyor

Adaçayı içerdiği uçucu bileşenler sayesinde; özellikle grip ve soğuk algınlığının yol açtığı boğaz ve ağızdaki iltihaplanmayı, enfeksiyonu önlemeye yardımcı oluyor. Hazırlama şekli önemli; bir tutam adaçayını kaynayan suya atıp 5 dakika demlenmesini sağlayarak ister 1 fincan tüketerek ister gargara yaparak kullanabilirsiniz. Ancak daha fazla miktarda ve her gün tüketilmesi erkeklerde hormonal değişikliklere, hamilelerde ise kanama riskini ve kasılmaları artırarak erken doğum riskine sebep olabiliyor.

6. Haftada 2 gün balık

Omega 3 ve proteinden zengin balık, içerdiği A ve B grubu vitaminler sayesinde bağışıklığı güçlendiriyor. Özellikle balık mevsimi olan kış aylarında haftada 2-3 gün ızgara, fırın veya buğulama balık tüketmek grip ve nezle karşı koruyor.

7. Ispanakla kemikler güçleniyor

İçerdiği C ve E vitaminleri ile bağışıklığı kuvvetlendirerek soğuk algınlığı ve gripten koruyor. Enfeksiyonu önleyen, kanserle savaşan maddeleri de barındıran ıspanak; içeriğindeki demir, kalsiyum ve magnezyumla kemiklerin güçlenmesine de fayda sağlıyor.

8. Kuru yemişleri kavurmadan tüketin

Özellikle fındık, ceviz ve badem gibi yağlı tohumlar içerdikleri E vitamini, çinko, magnezyum , omega 3 gibi yağ asitleri, vitamin ve mineral içeriklerinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirerek gribe karşı kalkan görevi görüyor. Günde bir avuç tüketebilirsiniz. Fındık ve bademi kavrulmamış, çiğ tüketmek faydalı.

9. Kırmızının gücünden yararlanın

Özellikle kırmızı rengini veren ‘antosiyanin’ bileşeni sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren nar, gripten kansere dek birçok hastalığın önlenmesine yardımcı oluyor. Özellikle narın suyunu sıkıp içmek yerine bir büyük narın yarısını tüketmek çok daha fazla fayda sağlıyor.

10. Yoğurt ve kefir bağırsakları mutlu ediyor

Probiyotik ve prebiyotik kaynakları düzenli tüketildiğinde bağırsak florasını ve bağışıklık sistemini güçlendirerek grip ve soğuk algınlığından korunmaya yardımcı oluyor. Yoğurt; içerdiği laktik asit ile mikroplara karşı vücudun savunma sistemini geliştirirken; kefir de yoğurttan farklı olarak; sindirim sistemine yararlı bakterilerin yerleşmesini sağlayarak bağırsak florasını dengeleyip, bağışıklık sistemini destekliyor ve hastalıklara karşı koruyor.

05 Tem 2020 - 16:04 - Sağlık

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