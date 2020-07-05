Edinilen bilgi ve iddialara göre Gölcük Düzağaç Mahallesi’nde Kemal C. (79) isimli yaşlı vatandaş, ikamet ettiği evin bahçesine yakın bir yerde ağaçta asılı vaziyette bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Kemal C.’nin hayatını kaybettiği belirlerken, yapılan incelemenin ardından Kemal C.’nin cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.