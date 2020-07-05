İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün İzmit’te semt pazarında iki farklı esnafa 2 adet sahte 50 TL’lik banknot verilmesi olayı ile ilgili harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışmada şüphelinin C.B. olduğu tespit edildi. Operasyon üzerine şüpheli yakalanırken, yapılan üst aramasında 2 adet sahte 50 TL’lik banknot ele geçirildi. C.B.’nin kaldığı 2 ayrı adreste yapılan aramalarda ise 35 adet sahte 50 TL ile 1 adet sahte 100 TL ele geçirildi. C.B.’nin emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.