Trafikte silah çekme olayıyla ilgili 3 kişi adliyede

Çayırova Atatürk Mahallesi’nde geçtiğimiz gün bir kişi, yol vermeme tartışması yaşadığı 2 kişiyi silah çekerek tehdit etti. Tabancaya mermiyi süren kişi, tartıştığı kişiyi silahın kabzasıyla vurarak ve tekme atıp, darp etti. Olay ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada şahısların H.İ.Ö., M.T.K. ve M.E.K. olduğunu tespit etmesinin ardından yaptığı çalışma sonucu gözaltına aldı. Olayda kullanılan silah da muhafaza altına alındı. Şahıslar, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.