Aynacı: İktidara yürüyoruz

İYİ Parti Gölcük İlçe Teşkilatı’na 51 yeni üye katıldı. Yeni üyeler için İlçe Başkanı İsmail aynacı ve yönetimi, rozet töreni düzenledi. Geçtiğimiz akşam parti binasında gerçekleştirilen programda partiye yeni katılan üyelere rozetlerini Başkan Aynacı ve partililer taktı.

“MUHTARLARIMIZA MASKE DAĞITACAĞIZ”

Törende konuşan İlçe Başkanı İsmail Aynacı, “Bizler pandemi sürecinden sonra yeniden sahalardayız. Üye olan bütün arkadaşlarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Bir parti için mahalle teşkilatları çok önemlidir. Bizler de bunun bilincinde olarak Temmuz sonuna kadar mahalle teşkilatlarımızı oluşturup, bizimle çalışacak arkadaşlarımızı belirleyeceğiz. Çalışmalarımız kapsamında muhtar ziyaretlerimiz olacak. Elimizde şu an 1000 maske var. Bizler bu maskeleri köy muhtarlarımıza dağıtacağız” şeklinde konuştu.

“3 YIL HEDEFLERİMİZİ ANLATACAĞIZ”

Başkan Aynacı, sözlerine, “İYİ Parti siyaset nasıl yapılır örnek olmuştur. Bizler elimizden geleni yapacağız. Önümüzdeki 3 yıl herkese hedeflerimizi anlatacağız. İYİ Parti anket şirketlerine bakın yükselişte olan parti. Ben inanıyorum ki 3 yıl sonra partimiz hem yerelde hem genelde iktidar olacaktır. Artık AK Parti’nin tek başına iktidar olması çok zor. İYİ Parti devletini vatanını seven partidir” diyerek son verdi.