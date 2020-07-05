“Ulaştırdığımız şey sadece bina değil”

Vali Seddar Yavuz, makam toplantı salonunda İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ve şube müdürlerini ağırladı. Taşdelen, hem personel hem tamamlanan ve devam eden kültür ve turizm projeleri ile istatistikler hakkında Vali Yavuz’a kapsamlı brifingde bulundu.

“EN CANLI SEKTÖRLERDEN BİRİ”

Vali Yavuz konuyla ilgili olarak, “Sizlerle beraber bu dönemde verimli bir çalışma ortamı olacağına inanıyorum. Hizmet sektörü şu anda en canlı sektörlerden bir tanesidir ve tüm dünya üzerinde de öyledir. En çok istihdam sağlayan sektörlerden bir tanesidir. Diğer taraftan da kültürel varlıklarımızın bizden sonraki kuşaklara en iyi şekilde ulaştırılması bakımından da önem arz etmektedir” dedi.

“HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN”

Vali Yavuz, “Ulaştırdığımız şeyin sadece bina olmadığını, aslında bir kültürü, bir medeniyeti ulaştırdığımızı bilerek ve bunu hissederek çalışmalarımızı bu doğrultuda yapmamız gerekmektedir. Yapacağımız bu çalışmalarımız öncelikle Kocaeli’de göreve başlamamız vesilesiyle inşallah hem şahsım için hem de şehir için hayırlı ve uğurlu olur” ifadelerinde bulundu.