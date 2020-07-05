Yazar Sönmez’den Es-Es’lere kitap desteği

Gölcük Eskişehirliler Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Bülent Denlikol ve yönetimi, kitap kampanyası başlattı. Dernek Başkanı Bülent Denlikol, kendisini ziyaret ederek kitap kampanyasına destek veren Gölcüklü Yazar İhsan Sönmez’e teşekkür etti. Gölcüklü Yazar H. İhsan Sönmez, “Okumak güzeldir. Bu kapsamda bu kampanyaya destek vermek son derece önemli olduğunu düşünüyorum bu nedenle sizi kutluyorum ve herkesi bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum” dedi.

7 KİTABINI KAMPANYAYA BAĞIŞLADI

Yazar Sönmez, 2 adet Zaman Tamircisi kitabı ve 5 adet de son kitabı olan Düşkıran Sarkacı ile kampanyaya destek verdi. Başkan Denlikol, “Derneğimize bu katkıları için Sayın İhsan Sönmez kardeşime çok teşekkür ediyorum. Daha fazla kişinin kitap okuyarak kendisini geliştirmesini ve bilinçli bireylerin toplumda çok daha fazla yer almasını hedefliyoruz. Başlattığımız kampanyaya tüm Gölcük halkını ve Eskişehirli hemşerilerimizin katkı vermesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.