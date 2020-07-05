Yazar Sönmez’den Es-Es’lere kitap desteği

Gölcük Eskişehirliler Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Bülent Denlikol ve yönetimi, kitap kampanyası başlattı. Dernek Başkanı Bülent Denlikol, kendisini ziyaret ederek kitap kampanyasına destek veren Gölcüklü Yazar İhsan Sönmez’e teşekkür etti. Gölcüklü Yazar H. İhsan Sönmez, “Okumak güzeldir. Bu kapsamda bu kampanyaya destek vermek son derece önemli olduğunu düşünüyorum bu nedenle sizi kutluyorum ve herkesi bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum” dedi.
7 KİTABINI KAMPANYAYA BAĞIŞLADI
Yazar Sönmez, 2 adet Zaman Tamircisi kitabı ve 5 adet de son kitabı olan Düşkıran Sarkacı ile kampanyaya destek verdi. Başkan Denlikol, “Derneğimize bu katkıları için Sayın İhsan Sönmez kardeşime çok teşekkür ediyorum. Daha fazla kişinin kitap okuyarak kendisini geliştirmesini ve bilinçli bireylerin toplumda çok daha fazla yer almasını hedefliyoruz. Başlattığımız kampanyaya tüm Gölcük halkını ve Eskişehirli hemşerilerimizin katkı vermesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.