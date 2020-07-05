Yarımcalılar, yol haritasını belirlediler

Kısa bir süre önce kurulmasına rağmen yaptıkları birbirinden güzel etkinliklerle adından söz ettirmeyi başaran Yarımcalılar Birlik Beraberlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Atakan Yavuz ve yönetimi, önceki akşam Yarımca Spor Lokali’nde bir araya gelerek yapılacak çalışmaları masaya yatırdılar. Gerçekleştirecekleri çalışmanın yol haritasını belirlediler, örnek dernekçilik yapmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade ettiler.